Domácnosti v brněnské Líšni sužují časté výpadky elektřiny. Škodí vítr i kuna

Na časté výpadky elektřiny v brněnské Líšni si stěžují místní obyvatelé. Podle dodavatele energie za ně může především silný vítr a pád větví do vedení. Do dvou let chce proto elektrické vedení v nejkritičtějším úseku vést pod zemí.

Obyvatelé brněnské Líšně si stěžují na výpadky proudu. Ilustrační snímek. | Foto: Pixabay

Bez proudu se v Líšni pravidelně ocitají i celé ulice. Lidé viní přímo dodavatele elektřiny. „Výpadky bych zprůměroval na minimálně jeden týdně. Ačkoliv si jako revizní technik myslím o celkovém provedení elektroinstalace v našem domě svoje, vzhledem k tomu, že problém má půlka Staré Líšně, závada bude na straně distribuční společnosti,“ sdělil redaktorce Deníku například Marek Zima. Jižní Moravu v minulosti sužovala i hejna špačků: Opeřený postrach domácností: Špačci likvidují čerpadla i spotřebiče Někteří lidé se obávají, že jim časté výpadky zničí domácí elektrospotřebiče. „Taková lednička dostává zabrat, když vypadne elektřina. Problém ale může mít třeba i výtah, garážová vrata nebo automatické dveře. Když nemají záložní zdroj, prostě nejedou,“ podotkl Juraf Štefanson. Výpadek i několikrát denně Podle něj dochází k výpadkům ve vlnách, kdy i měsíce funguje vše bez problému. Potom ale elektřina vypadává i několikrát za den. Distribuční síť elektřiny provozuje v Jihomoravském kraji společnost Eg.d, která je členem skupiny E.on. „V městské části Brno-Líšeň evidujeme během letošního roku pouze sedm krátkodobých výpadků, které trvaly v řádu několika málo minut,“ uvedl mluvčí skupiny Lubomír Budný. Výpadky byly podle dodavatele způsobeny hlavně nepředvídatelnými událostmi, jako jsou extrémní změny počasí, s tím související silný vítr a pád větví do vedení. „Jako kuriozitu můžeme uvést, že v jednom případě výpadek způsobila kuna, která zapříčinila zkrat na transformátoru,“ dodal Budný. Po zásahu proudem v Česku hynou statisíce ptáků: Ptáky zabíjí zásah elektrickým proudem. Ročně jich v Česku zahynou statisíce Nejkritičtějším místem, ze kterého pramení líšeňské výpadky energie, je podle Budného lesní úsek od Ochozi ke Kaprálovu mlýnu. V následujících dvou letech chce proto dodavatel v této lokalitě provést takzvanou kabelizaci, tedy uložení elektrického vedení pod zem. „Dále instalujeme do venkovních sítí chytré prvky, jako jsou vypínače nebo dálkově ovládané odpínače, které zkracují čas potřebný k obnovení dodávek elektrické energie, a ještě více nám pomohou snížit rozsah případných poruch,“ vyjmenoval Budný. Problémy způsobovali i špačci Městská část vlastní přes sto budov, včetně více než dvou tisíc bytů. Na obecním majetku ale podle líšeňského starosty Břetislava Štefana problémy s proudem nezpůsobují žádné škody ani komplikace. „O občasných výpadcích dodávek elektrické energie jsem slyšel od známých. Nevím o tom, že by se někdo obrátil na radnici,“ uvedl starosta. V září sužovala jih Moravy hejna špačků, která způsobovala výpadky elektrického proudu.

