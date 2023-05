Podobná nelichotivá situace s počty řidičů je i v jiných městech v republice. „Ve dvaadvaceti dopravních podnicích, které patří do Sdružení dopravních podniků České republiky, pracuje přes deset tisíc řidičů. Loni jsme uváděli, že celkově chybí asi pět set řidičů, nyní je situace podobná,“ uvedl předseda Sdružení dopravních podniků Tomáš Pelikán.

Zdroj: Youtube

V Brně plánují novou náborovou kampaň. „Největší problém je dlouhodobě na autobusech," zmínila Doležalová oblast, kde dopravnímu podniku schází nejvíce řidičů.

Právě jako řidič autobusu je v brněnském dopravním podniku od roku 2017 Martin Targosz. Předtím byl řidičem tramvaje, kde jako brigádník stále vypomáhá. „Jezdit s autobusem mě baví. Jsem venku a ne zavřený někde ve fabrice. Nic proti tomu, každému vyhovuje něco jiného, ale tohle by byla moje smrt. Jsem v kontaktu s lidmi a navíc může řídit něco takového, jako je autobus. No a v neposlední řadě je to bez nadsázky splnění mého velkého klukovského snu," svěřil se Targosz.

O situaci s počty řidičů a o dalších provozních činnostech v městské hromadné dopravě jednala nedávno i Dopravně provozní skupina, která funguje při Sdružení dopravních podniků.

V náboru nových řidičů může zjednodušit situaci změna zákona, kterou Sdružení dopravních podniků podporuje. „Více zájemců o práci řidiče by mohla přinést změna legislativy, která by za určitých podmínek snížila věkovou hranici pro řízení autobusu z jednadvaceti na osmnáct let. To by bylo možné například u řízení minibusů, nebo by podmínkou bylo absolvování odborného učiliště nebo střední školy s dopravně-technickým zaměřením,“ nastínil dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl, který je i předseda Dopravně provozní skupiny.

Díky plánované změně zákona by se například měly podle představitelů Sdružení dopravních podniků zjednodušit i lékařské prohlídky pro řidiče trolejbusů, na které by se nově pohlíželo jako na řidiče autobusů. O této možnosti pokračují jednání s ministerstvem dopravy.

Ekonom Lukáš Kovanda řekl, že Češi obecně nechtějí pracovat ve fyzicky náročných profesích, kde by navíc museli dodržovat pevnou směnu. „Práce řidiče městské hromadné dopravy flexibilitu vylučuje, člověk je vázaný na určitý harmonogram. Navíc platové ohodnocení stále není takové, aby bylo konkurenční jiným zaměstnáním," míní ekonom.

Zdroj: Youtube

Mladí lidé podle něj volí raději práci, která je o něco hůře zaplacená, ale nabízí více volného času. „Například práce za barem," zmínil Kovanda.

Nedostatek pracovníků eviduje brněnský dopravní podnik i v dělnických profesích. Ale tam není tak velký s ohledem na počty zaměstnanců jednotlivých odvětví. „V minulosti jsme třeba měli problém najít schopné lakyrníky, nyní například hledáme elektromontéry," sdělila Doležalová.