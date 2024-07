Skupiny nevhodně se chovajících řidičů se v garážích královopolského nákupního centra údajně scházejí dlouhodobě. „Graduje to. Když jsem tam byla naposled asi před měsícem, tak tam měli rozložené kempingové stoličky a seděli u těch aut,“ popsala Dominika Citnarová.

Řidiči podle ní do centra jezdí převážně večer a parkují v zadní částí garáží. „Člověk má strach tam nechat svoje auto, aby se k němu vrátil a měl ho v pořádku. Taky je to o strachu tam přejít, protože všude je slyšet pískání kol. Kolikrát si říkám, odkud to auto vyletí,“ dodala.