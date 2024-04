Dopravní dostupnost k novému brněnskému hlavnímu nádraží musí zajistit představitelé města. V současné době je k místu, kde má nový železniční uzel vzniknout, přístupová cesta pouze z Opuštěné ulice. To se má do budoucna změnit. „Bavíme se o přednádraží a zanádraží," sdělil brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Podívejte se na jedinečné video ukazující, jak bude vypadat nové hlavní nádraží v Brně. | Video: Benthem Crouwerl Architects a West8

Úkolem města je podle něj nyní definovat dopravní skelet a postupně začít vykupovat pozemky. „Musíme to udělat tak, abychom nebyli rychlostně závislí na Železničním uzlu Brno, ale oboje fungovalo vedle sebe," nastínil Kratochvíl.

Jedním z prvních kroků je prodloužení Uhelné ulice, kde už stavba začala. „V tuto chvíli jsme definovali propojení jižní části velkého městského okruhu, úsek mezi Heršpickou a Hněvkovského ulicí. Jsme ve finální fázi," zmínil Kratochvíl.

Estakáda přes koleje

Mezi oběma ulicemi má vzniknout mostní estakáda, která povede nad železnicí. „Z estakády musíme spustit celý dopravní skelet do zanádražního prostoru, aby se lidé k nádraží dostali,“ popsal Kratochvíl.

Aktuálně je dopracovaná studie, která prověřila možnosti křížení velkého městského okruhu a modernizovaného železničního uzlu. „Zřejmě v dubnu by měl jít materiál do rady města. Propíšeme estakádu do územního plánu. V tu chvíli řešení ukotvíme a započnou další kroky. Studii od nás převezme Ředitelství silnic a dálnic a začne vyšívat na projektové dokumentaci," přiblížil Kratochvíl.

Silničáři čekají na město

Ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala Brněnskému deníku Rovnost řekl, že projekční práce na jižní části velkého městského okruhu jsou pozastavené. „Čekáme na dokončení studie. Jižní segment velkého městského okruhu je pro nás od nulté etapy Bauerovy a dál jenom ve stádiu koncepce vedení dopravy. Čekáme, jak silniční síť přizpůsobit tomu, co všechno tam město bude obsluhovat. Najednou tam přibude terminál Vídeňská a celý Železniční uzel Brno," uvedl Fiala.

Se studií už se seznámilo také vedení městské části Brno-jih. Kratochvíl očekává kladné stanovisko. „Město od nás očekává vyjádření. Budeme k tomu mít nějaké připomínky, ale jsme více méně pro. Na zastupitelstvu 25. dubna o tom budeme hlasovat, předtím k tomu máme ještě jednání pro zastupitele," řekl starosta Brna-jihu David Grund.

Chce například, aby byla zachována i do budoucna průjezdnost Kšírovy ulice. „Je tam různé napojení na Novou Vodařskou, ulice v prostoru za nádražím. Na první pohled jsou to detaily, ale pro městskou část významné," pokračoval Grund.

Přiznal, že komunikace s vedením města k novému hlavnímu nádraží a okolí je velmi živá a detailní. „Ne všude se potkávají zájmy městské části a města, což je pochopitelné. Pracujeme na tom, abychom se přibližovali v našich pohledech, jak to jen jde," poznamenal starosta Brna-jihu.