Nový svozový vůz v Brně v sobě odpad i slisuje. Díky tomu se do něj vejde mnohem víc | Video: se svolením SAKO Brno/Michal Kačírek

Tradiční kontejnery na kolečkách pro tříděný odpad nahrazují v Brně stále častěji kontejnery umístěné pod zemí. Ty se běžně při svozu odpadu vysypávají do velkoobjemových kontejnerů. Nově používá SAKO Brno také nového pomocníka - kukačku s jeřábem. O ptáka se však nejedná.

Podzemní kontejnery na tříděný odpad, čím dál oblíbenější novinka posledních let, budou v Brně ještě úspornější a efektivnější než doposud.

A to díky novému svozovému vozu. „Má výklopné hydraulické rameno. Oproti dosavadnímu výsypu do velkoobjemového kontejneru se díky tomu ušetří čas, pohonné hmoty i počet najezděných kilometrů s odpadem. V novém voze se totiž dá odpad rovnou slisovat,“ vysvětlil mluvčí SAKO Brno Michal Kačírek.

„V popelářské hantýrce to zní vcelku ornitologicky: Odpad z podzemních kontejnerů v Brně sváží kukačka s jeřábem,“ dodal.

Čtyřikrát více odpadu

Díky lisování se tak do popelářského vozu vejde třikrát až čtyřikrát více odpadu než volně do velkoobjemového kontejneru. Rameno hydraulického jeřábu unese najednou až čtyři tuny odpadu a natáhne se do vzdálenosti deseti metrů.

SAKO Brno vyváží v Brně odpad už ze 49 podzemních a polopodzemních kontejnerů na plast, papír a sklo. Jejich výhodou je tří až pětinásobná kapacita ve srovnání s plastovými kontejnery. Díky novému vozu se tak efektivita ještě násobí.