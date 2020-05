V místech, kde budou pracovníci malovat vodorovné značení pro rezidentní parkování, jsou rozmístěné dopravní značky dočasně zakazující stání aut. „Respektujte dočasný zákaz stání, usnadní nám to práci a ulice tak budou připravené dříve," vyzvali řidiče zástupci města na městském webu, kde informují o parkování v Brně.

Ve středu se pracovníci Brněnských komunikací přesunou do části ulice Poříčí před Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, do Ypsilantiho a také do části Křídlovické ulice, která vede souběžně s Václavskou. Později podle harmonogramu prací postupně označí modrými čarami parkovací místa v části Křídlovické u Ronda, v Zahradnické, Leitnerově a Bezručově ulici. Mezi posledními přibudou modrá označení ve slepé části Hybešovy ulice a v Soukenické, kde mají pracovníci s malováním vodorovného značení podle plánu prací skončit jako poslední v pondělí pětadvacátého května.

Původně zástupci města chtěli najednou rozšířit rezidentní parkování o čtyři další oblasti. Kvůli mimořádnému stavu v souvislosti s pandemií koronaviru ale na začátku června přibudou pouze lokality okolo Křídlovické a Bezručovy ulice. Zavedení zbývajících dvou oblastí okolo Rybářské a Dřevařské ulice předpokládají představitelé města do konce letošního roku, řídit se budou i podle aktuální situace v zemi.