Unikátní pohled na postup prací na největším kolejovém větvení v České republice. Proleťte se nad obří výhybkou v nově budované smyčce vozovny šalin Dopravního podniku města Brna v Pisárkách.

Pohled z dronu na napojování největšího kolejového větvení v České republice. Dělníci na něm pracují v brněnské vozovně Pisárky. | Video: Deník/Sabir Agalarov

Celková délka 95 metrů a patnáct odboček napojujících se na hlavní kolejovou větev mezi Mendlovým náměstím a Pisárkami. Představujeme vám největší kolejové větvení v České republice. Na něm už několik měsíců pracují dělníci v brněnské tramvajové vozovně Pisárky. Nad jejich dílem jsme se proletěli dronem, prohlédněte si fotografie z výšky i krátký unikátní videopohled.

Práce jsou součástí nově budované vratné šalinové smyčky. „Komplet hotová bude do konce srpna,“ píše dopravní podnik na sociální síti Facebook.

Hlavním cílem stavby je ulehčit práci zaměstnancům dopravního podniku a do budoucna také úspory. „Šaliny, které přijíždí od Bystrce, se nyní musí jezdit otáčet až na Mendlovo náměstí a pak se zase vrátit, protože do vozovny se nedá najet z jiného směru. Je to zbytečných deset minut a také náklady navíc," uvedl už dřív na začátku stavby generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

JEŠTĚ JEDNOU SI PROHLÉDNĚTE VIDEO:

Zdroj: Deník/Sabir Agalarov

Každý den zajede do pisárecké vozovny, která v současných místech vznikla už v roce 1870, asi stovka tramvají, polovina přijíždí právě z druhého směru. Hotovo má být podle plánu letos.