Pro tramvajovou dopravu v Brně bylo v devatenáctém století charakteristické klapání koňských kopyt. Provoz koňské tramvaje zahájila v úterý 17. srpna 1869 slavnostní jízda z Moravského náměstí do Králova Pole. „Té se zúčastnilo celkem asi 120 lidí. Na ulici Kiosk bylo připraveno pět otevřených vozů ověnčených květinovými girlandami,“ popsala mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Znamení k odjezdu dal v sedm hodin večer provozní ředitel společnosti Bruhns. Vozy tažené koňmi za patnáct minut dorazily do Králova Pole, kde je přivítala vojenská hudba a slavnostní salvy. „Následně se všichni odebrali do hostince Semilasso na oslavu,“ zmínila mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková. O dvě hodiny později jela koňská tramvaj zpět.

První brněnská tramvajová trať tehdy měřila téměř osm kilometrů. Provoz byl od šesti hodin ráno do deseti hodin večer v intervalech patnáct až třicet minut.

„Lístek stál patnáct krejcarů - to byla zhruba čtvrtina dělníkovy denní mzdy. Děti do deseti let jezdily za polovic, děti nesené na rukou zdarma,“ napsala v Internetové encyklopedii dějin Brna Jitka Šibíčková.

Brno se stalo v roce 1869 po Vídni, Pešti a Budínu čtvrtým městem s pouliční tramvajovou dopravou v tehdejším Rakousku-Uhersku. V Praze totiž zavedli první linku koňské tramvaje až o šest let později.

Na trať do Králova Pole postupně navázaly další. Z Moravského náměstí začaly jezdit koňské tramvaje na Šilingrovo náměstí nebo přes hlavní nádraží do Pisárek. Cestující se koňkou přepravovali také z centra přes Cejl do Zábrdovic.

Protest proti rozšiřování

Proti rozšíření ulice kvůli stavbě dráhy do Pisárek protestovali v roce 1870 majitelé domů na Hlinkách. Text protestu vyšel i v tehdejším vydání Moravské Orlice.

Víte, že… O vzniku tramvajové dopravy v Brně informuje kniha 150 let MHD v Brně.

První doložená dopravní nehoda se stala už 12. září 1869 v Lidické ulici. Povoz jedoucí od Králova Pole narazil ojí do koně táhnoucího tramvajový vůz tak silně, že zvíře uhynulo.

„První vzájemná nehoda dvou vozů koňky se stala 17. prosince ve výhybně ve Štefánikově před oděvním skladem. Oba vozy vyvázly s poškozenou střechou,“ připomněla Tomaštíková.

Zájem o tramvaje na koňský pohon rychle opadal a už v roce 1874 provozovatel koňky v Brně zkrachoval. O dva roky později provoz koněspřežné tramvaje obnovil pražský podnikatel Bernhard Kollmann, ale rok 1880 byl pro ni ve městě konečným. V roce 1884 ji nahradily vozy na parní pohon.