/REPORTÁŽ/ Oblohu nad potemnělým Brnem protíná světelný louč. Brněnský hotel International je nasvícený v duhových barvách a proudí do něj dámy v pestrých róbách a pánové v smokingu. Přichází na nejstarší ples v Brně, tematický reprezentační ples hotelu. Tentokrát se proměnil v Rio de Janeiro, dějiště nespoutaného živelného karnevalu.

Už ve vestibulu hosty vítají hostesky, jejichž oděvy efektně doplňuje barevné peří. Číšníci lidem nabízí tradiční slanou brazilskou pochoutku pao de queijo, která na první pohled vypadá jako miniaturní koláček a léto evokující žlutě červený koktejl. Róby dam jsou pastvou pro oči. Tmavou klasiku poráží v duchu tématu večera barevné kreace, třeba honosná červená róba s dlouhou vlečkou, smaragdově zelené šaty s objemnou sukní či upnutá stříbrná třpytivá róba. Ples otevírá moderátor Leoš Mareš společně s generálním ředitelem hotelu Radimem Bartoňkem. „Letos je sedmapadesátý ročník plesu a jsou tady i lidé, kteří byli na všech ročnících,“ říká Bartoněk.

Vzduch v sálu rozviřuje temperamentní zvuk bubnů a píšťalky. V latinsko-amerických rytmech přichází do místnosti skupina bubeníků následovaná trojicí tanečnic, které vypadají jako by si do Brna odskočily přímo z karnevalu v Riu. Blondýnka, černovláska a černoška v zeleném, červeném a žlutém kostýmu kmitají nohami a natřásají boky v neuvěřitelném tempu. Zdi sálu mizí, teplota se zvyšuje a návštěvníci plesu se na chvíli ocitají přímo v brazilském karnevalovém dění. „Toč to, vypadá to neuvěřitelně dobře,“ naklání se tmavovlásky v tmavých šatech k vedle stojící dámě, která z kabelky tasí telefon a nahrává si efektní tanec.

Tančí se i v prostoru restaurace hotelu, kde párům hostů do tance hraje známé hity vynikající kapela. Na jeden z ploužáků se na parketu ladně pohybuje i starší sympatický pár, žena v červených šatech s manželem. Patří mezi nejvěrnějšími hosty plesu, žena se jej celkově účastní již po pětapadesáté, od roku 1979 pak na něj chodí i s manželem. „Na plese hotelu International se nám nejvíc líbí úžasná brněnská atmosféra, krásné prostředí, skvělí lidé a obsluha. Jsme tady spokojení,“ říkají manželé Alena a Karel Jahelkovi.

Kdo právě netančí, zaručeně stojí u jednoho z bufetů s vybranými delikatesami. U jednoho lidé na talíře nakládají humry či ústřice, jiný láká krásně vyřezaným ovocem, další se prohýbá pod brazilskými specialitami. Milovníky sladkého okouzlují dezerty vypadající spíše jako umělecká díla než jídlo. „Rozhodně si dám krevety a salát. A nahoře je pak ještě čokoládová fontána, tak pak bychom mohli zajít tam,“ říká jedna z dam partnerovi.

Taneční kapely mezi tím na pódiu střídají známé tváře. Hity skupiny Lucie či oblíbenou skladbou Což takhle dát si špenát rozpaluje taneční páry třeba zpěvák Václav Noid Bárta. „Poslední dva tři roky často zpívám na plesech a velmi mě baví, když mohu sledovat lidi, jak si dokáží plesový večer užít. Dnešní ples si velmi užívám i díky tomu, že je tematický, je tady uvolněnější atmosféra, než na jiných akcích. Navíc se Brňané mnohem víc a raději baví, než třeba lidé v Praze. Přizpůsobil jsem tomu i repertoár, lidé na Moravě mají velmi rádi rockové balady,“ pochvaluje si umělec. Později jej na pódiu střídá elegantní a jemná slovenská zpěvačka Emma Drobná.

S blížící se jedenáctou hodinou se hlavní sál zaplňuje i hosty z ostatních sálů. Ve vzduchu je cítit příjemné napětí. Chystá se vystoupení showmana Dana Nekonečného. Na pódium vystupují tanečníci ve speciálních fosforeskujících kostýmech a sálem se rozhléhá Nekonečného hlas. „Brrrno musí brrrnět jako Rrrrio de Janeirrro. Miláčci, uděláme si ďábelsky božský mejdan? Nikde jinde to nekokážou rrrroztočit jako v Brrrně,“ volá zpěvák.

Po úvodním tanci pódium ozařují světlem ohňostrojné efekty, obrovské točící se prskavky a za jejich doprovodu a jásotu lidí vystupuje před dav Nekonečný v třpytivém kostýmu. Bavící se návštěvníky plesu zasypávají konfety a zpěvák je i dalšími promluvami přivádí doslova do varu, na jeho otázky odpovídá celý sál téměř jednohlasně a show dostává neuvěřitelný spád. Jiskry od prskavek létají vzduchem, tanečníci mění kostýmy, na pódiu se objevuje třeba člověk v masce tygra, do toho hučí rytmická hudba a zpěvákův zvučný hlas.

S koncem show nastává losování bohaté tomboly a začíná poslední vlna taneční zábavy na parketu. V jednom ze sálů naposledy uchvacují dav brazilské tanečnice s obřími čelenkami z peří na hlavě a poté už prostor pod pódiem zaplňují bavící se lidé připraveni tančit až do rána.