Cílem železničářů je zkrátit dobu jízdy a zlepšit dopravní obslužnost. „Modernizací zvýšíme kapacitu trati, bezpečnost provozu i cestujících a dosáhneme snížení provozních nákladů,“ vyjmenovala mluvčí Správy železniční dopravní cesty Nela Friebová.

Obnovu trati ze Znojma do Brna dlouhodobě monitoruje Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě. „Ze studie, kterou jsme si nechali udělat, vyplývá, že pokud by železničáři jen zmodernizovali trať mezi Střelicemi a Hrušovany nad Jevišovkou, zrychlí se cesta z Brna do Znojma, aby byla její délka srovnatelná s autobusem,“ uvedl člen spolku Martin Kouřil.

Místostarosta Moravského Krumlova Zdeněk Juránek je rád, že silničáři konečně pokročili. „Trať je tady strašně dlouho, dojezdová vzdálenost je pořád stejná, pomalu jako za Marie Terezie,“ sdělil.

Za prací dojíždí podle něj z Moravského Krumlova do Brna stovky lidí. „Budeme rádi, když se dojezdová vzdálenost zkrátí. Je to třiatřicet kilometrů, ale cesta trvá asi tři čtvrtě hodiny,“ přiblížil Juránek.

Modernizaci železničního spojení mezi Znojmem a krajským městem dlouhodobě podporují představitelé Jihomoravského kraje. „V současné době neexistuje žádná alternativa. Silnice na Znojmo je nebezpečná, je tam spousta havárií a železnice není konkurenceschopná,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Roman Hanák.

Mluvčí společnosti Kordis, která koordinuje dopravu v kraji, Květoslav Havlík upozornil, že jízda vlakem mezi Znojmem a Brnem nyní trvá dvě a půl hodiny. „S cestou autobusem se to absolutně nedá srovnat. Ten jede padesát minut,“ porovnal.

Vylepšení trati vítá také starosta Hrušovan nad Jevišovkou Miroslav Miloš. „Je jen dobře, když trať zmodernizují,“ míní starosta.

Obyvatelka nedaleké Miroslavi Monika Krejčová však nevěří, že se rekonstrukce tratě dočká. „Podívejte se, jakou rychlostí silničáři staví dálnice. Bylo by to fajn, spojení není moc dobré, ale nevěřím tomu. Nádražní budova vypadá, že lidem spadne na hlavu. Neinvestují do toho žádné peníze,“ tvrdí žena.

Železničáři nyní pracují se čtyřmi projektovými variantami. Všechny začínají ve směru od Brna až za Střelicemi. Jedna z nich počítá s modernizací a případnou elektrifikací stávajících tratí mezi Střelicemi a Hrušovany nad Jevišovkou a tímto městem a Znojmem. „Další varianta například počítá s kompletní novostavbou trati na zelené louce mezi Moravskými Bránicemi a Znojmem,“ uvedla mluvčí Friebová. Ve hře je také výstavba nového úseku mezi Vranovicemi a Hrušovany.

Železničáři za studii proveditelnosti zaplatí necelých pět milionů korun, hotová má být nejdříve za rok a půl. „Práce začnou hned po podpisu smlouvy o dílo,“ uvedla Friebová. Konkrétnější ale nebyla. Úpravy, rychlost, náklady i cestovní dobu má objasnit až studie.

Dvoukolejná trať podle mluvčí Českých drah Vandy Rajnochové umožní stabilnější jízdní řád a přesnější vlaky. „Na dvoukolejné trati se vlaky nemusí míjet jen ve stanicích a čekat na sebe, což je častá příčina přenášení zpoždění z jednoho vlaku na druhý v případě mimořádnosti,“ osvětlila.

ZNOJEMSKÝ STAROSTA JAN GROIS ŘÍKÁ:



Znojmo – Přípravu studie ke zlepšení železničního spojení Brna a Znojma, dvou největších měst na jižní Moravě, vítá starosta Znojma Jan Grois. „Nad studií proveditelnosti se pak můžeme bavit o dalších podrobnostech,“ říká.



Jak velký problém pro Znojmo představuje, že v současné době nemá jako druhé největší město v kraji přímé železniční spojení s Brnem?



Železniční doprava je samozřejmě problém. Máme výborné spojení na Vídeň, ale spojení na Brno je v tomto ohledu tristní.



Jedná město Znojmo se železničáři o zlepšení dosavadního železničního napojení Znojma? Kde vidíte v této oblasti priority?



Již v minulosti jsem svolal schůzku s náměstkem jihomoravského hejtmana pro dopravu Romanem Hanákem a na toto téma jsme jednali. V této oblasti je jedna velká bariéra, a to, že by bylo nutné investovat řádově miliardy korun, aby nastal vůbec nějaký posun. A nikdo zatím neřekl, jaká by byla rentabilita těchto peněz. Zmiňovaná studie bude vedle modernizace stávající trati přes Hrušovany a Moravský Krumlov zvažovat i případnou stavbu některých nových úseků.



Dával byste přednost nové trati nebo spíše modernizaci a zrychlení stávající železnice?



Vítám, že vznikne studie proveditelnosti, která prověří jednotlivé varianty modernizace tratě. Poté už můžeme začít jednat o konkrétních věcech.



MARTIN MOŠTĚK