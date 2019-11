Milion vánočních nadšenců se minulý rok tisklo u stánků na čtyřech náměstích v centru Brna. Do začátku letošních trhů zbývají poslední dny. Program nabídne zhruba 130 vystoupení, videomaping nebo také zimní dětské kino.

PUNTÍKOVANÉ PŘEKVAPENÍ

Vizuální podobu letošních suvenýrů zpracoval výtvarník Pavel Hayek. Puntíkovaný rozvlněný textil, který se promítl na hrnečky i koule z orloje, má připomínat balící papír. „Vánoce jsou spojeny s dárky. Vizuál Pavla Hayka ztvárňuje moment napětí a překvapení při jejich rozbalování,“ popsala ředitelka brněnského turistického informačního centra Jana Janulíková.

Kuličky bude orloj pouštět od začátku trhů vždy po jedné denně, výjimkou jsou víkendy, kdy jich do rukou čekatelů spadne hned jedenáct. Vždy po hodině od jedenácté hodiny dopoledne do jedenácti v noci.

STARÉ KELÍMKY NEVRÁTÍ

Ikonický Turbomošt nebo punč lidem nejen pro ohřátí rukou nabízí stánkaři do vratných kelímků či do speciálních hrnků. Zatímco keramické hrnky z minulých let lidé letos znovu uplatní, staré plastové kelímky žádný ze stánků nepřijme.

Nově bude nádoby na pití umývat firma z Brna, nebudou tak za vyčištěním putovat přes republiku téměř dvě stovky kilometrů, jako tomu bylo dříve. Pro letošní rok firma vyrobí úplně nové. „Lidé si za úplatu pronajmou nové kelímky. Pokud si nějaké nechali, tak předpokládáme, že jako suvenýr,“ sdělil mluvčí brněnského turistického informačního centra Jan Gerych. Vybírat plošně staré kelímky centrum neplánuje.

ROZZÁŘENÝ ZAČÁTEK

Stejně jako poprvé před pětadevadesáti lety i letos přiveze vánoční strom koňské spřežení. Pětadvacetiletá jedle bělokorá je podle posudků odborníků v perfektním stavu. Měří třináct metrů. Na náměstí Svobody ji rozsvítí v pátek devětadvacátého listopadu v pět hodin odpoledne. Přihlížet bude několik stovek lidí, mezi nimi i Petra Němečková. „Půjdu i s rodinou až z Azurového pobřeží,“ uvedla.

Strom tradičně poputuje z bílovických lesů. „Převoz stromu plánujeme tuto sobotu. Spolu se stromem si o pět let kratší výročí připomene také Dětský domov Dagmar, který byl z výtěžků prvních sbírek postaven a funguje dodnes,“ podotkla ředitelka jihomoravského červeného kříže Ivana Holásková.

TŘI BARY V JEDNOM

S nakoupenými pochutinami nemusí letos lidé na náměstí Svobody jen tak postávat. Nově si je vychutnají v architektonické degustační zóně podle návrhu studia Gimonfu. „Velký zimní bar i objekt na Skácelově kašně jsme tvořili ze smrkového dřeva, opakuje se v nich motiv vánoční hvězdy,“ okomentoval vzhled jeden z autorů Martin Blažek ze studia Gimonfu.

K RADNICI ZA ŘEZBÁŘEM

Pohladit si zvíře nebo nahlédnout řezbáři Jiřímu Halouzkovi, který vyřezal druhý největší betlém světa, mohou děti na Dominikánském náměstí, které je svým klidnějším programem vhodné pro rodiny. „Chceme vytvořit prostor, kde lidé zpomalí a nasají tradiční atmosféru Vánoc,“ předestřela koncept mluvčí Brna-střed Kateřina Dobešová.

Otevírací doba:

Náměstí Svobody a Dominikánské náměstí:

29. 11. – 23. 12. 10.00 – 21.45

24. 12. 10.00 – 13.30

25. 12. – 30. 12. 13.00 – 18.00

31. 12. 13.00 – dle zájmu

1. 1. zavřeno

2. 1. – 5. 1. 13.00 – 18.00

řemeslné stánky budou v provozu do 23. prosince

Zelný trh a Moravské náměstí:

22. 11. – 23. 12. 2019