Velký městský okruh v Brně. Obří dopravní stavba, na kterou netrpělivě čekají zejména řidiči. Pokud projíždějí největším moravským městem téměř denně stojí v kolonách. Ředitelství silnic a dálnic nedávno zveřejnilo aktualizovaný harmonogram prací na jednotlivých částech velkého dopravního prstence ve městě Brně. Podívejte se, v jaké fázi jsou stavby nyní a kdy by mělo být hotovo.

Pokračující práce na Velkém městském okruhu v Brně, konkrétně části Tomkovo náměstí a Rokytova z dubna roku 2023. | Video: ŘSD

Zatímco první úsek, část Kohoutova, silničáři zprovoznili už v roce 1998, u těch posledních, především na jihu Brna v okolí Heršpické ulice, termíny výstavby ještě ani nejsou jasné. Jisté je, že za deset let, tedy na začátku třicátých let jednadvacátého století, hotovo ještě nebude. Celkově měří stavba téměř dvaadvacet kilometrů a obsahuje hned několik tunelů.

V současné době dělníci intenzivně pracují na částech Žabovřeská, Bauerova, Tomkovo náměstí a Rokytova, dohromady na téměř třech kilometrech. „Všechny tyto části mají být hotové v roce 2024,“ řekl už dříve v rozhovoru pro Brněnský deník Rovnost David Fiala. Je ředitelem brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic, které se o stavbu stará.

A co bude následovat? Nejdále je příprava stavby Ostravské radiály a tunelu Vinohrady. „Naopak problémy jsou s Bratislavskou radiálou kvůli nesouladu s územním plánem. Pracujeme s termínem zahájení stavby 2029 až 2030. Původně to přitom měla být první stavba, protože jsme chtěli jít od dálnice D1 a tunel Vinohrady měl být skoro poslední, což se moc nezdálo městským částem. Dneska jsem skoro rád, že se nám to otočilo. Na Brně-jihu nyní doprava nějakým způsobem funguje,“ dodal Fiala.

V současné době tak řidiči v Brně jezdí po 7,6 kilometrech velkého městského okruhu z konečných 21,9 kilometrů, hotová je tedy z něj zhruba třetina.

Harmonogram prací na velkém městském okruhu v Brně z dubna 2023.Zdroj: ŘSD