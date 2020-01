V rychlém tempu pokračují dělníci ve výstavbě kancelářských a komerčních prostor v areálu bývalé Vlněny na Dornychu v centru Brna. Pět budov je už hotových a po otevření Bochnerova paláce, který jako jediný z původních objektů textilky zůstal, pracují stavbaři na dalších čtyřech. V nich budou kromě kanceláří a obchodů i relaxační zóny pro zaměstnance společností.

Nová podoba areálu Vlněna v Brně. | Foto: www.ctp.eu

Podle Jiřího Kostečky z investorské firmy CTP by letos v dubnu mělo v nových kancelářích pracovat 2 500 lidí. „Příští rok to bude ještě o tisíc lidí víc. Celkem by se tam mělo vejít až deset tisíc pracovníků,“ uvedl Kostečka s tím, že v areálu budou i sdílené kanceláře v takzvaném coworkingovém centru.