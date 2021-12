Interiér stavby dělníci opravili před šesti lety. „Mnohá místa exteriéru, mnohdy ta, která nejsou na první pohled vidět, jsou ve velmi špatném stavu. Rekonstrukce je proto nutná," uvedl farář svatojakubské farnosti Jan Pacner. Oprava se zaměří na střechu, krovy, válkou poničená okna a kamenné prvky.

Na rekonstrukci získali představitelé farnosti státní dotaci necelých 112 milionů korun. Z vlastních zdrojů zaplatí nejméně deset milionů. Stejná částku má putovat na opravu i z městského rozpočtu, pokud příspěvek v úterý schválí zastupitelé. „Počítáme s vyhlášením sbírky a zapojením sponzorů z řad firem i drobných dárců," doplnil Pacner.

Svatého Jakuba čeká první bohoslužba po opravě. Lidé se pomodlí mezi lešením

Kostel svatého Jakuba patří k brněnským dominantám. Láká přijíždějící turisty i řadu místních. „Součástí akce je pro město naprosto unikátní věc, a to zpřístupnění věže a vytvoření nové vyhlídky ve výšce dvaačtyřiceti metrů prostřednictvím čtyř nových otvorů do kopule, což poskytne nejvyšší vyhlídku v historickém centru jako takovou. Pro Brňany i návštěvníky města to bude další obrovská nová atrakce, kterou mohou shlédnout," řekl primátorčin náměstek Petr Hladík.

Návštěvníci se na vyhlídkovém místě ve věži se ocitnou výš, než kdyby podobně vystoupali na Starou radnici. Nová svatojakubská vyhlídka bude po vytvoření veřejně přístupná pravidelně, na rozdíl od současnosti. „Třeba v létě bývá věž otevřena každý den, v současném období pouze od pátku od neděle. Problém byl ten, že se lidé mohli dostat pouze na kůr, nahlédnout na krov, dostali se tam ke zvonům. Výš se ale jít nemohlo, protože stav je tam velice špatný, nedalo se to povolit kvůli bezpečnosti," přiblížil Pacner.

Nový pohled na Brno? Z věže svatého Jakuba, který po letech zavře kvůli opravám

V kostele návštěvníci postupně uvidí informační panely týkající se důvodů rekonstrukce a postupu oprav. „Vzniknou informační a dárcovské stránky na webu a elektronický systém vybírání příspěvků. Při zvláštních příležitostech, jako je například Noc kostelů, bude atraktivní videoprojekce," sdělil Hladík.