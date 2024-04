K dokončení pavilonu pro šimpanze zbývala poslední etapa. Ukázalo se ale, že pavilon nesplňuje standardy pro jejich chov. Místo něj proto v zoo vznikne subtropická expozice, ve které budou k vidění například opice dželady. „Je to podobné, jako bychom stavěli závodní okruh pro formule a potom bychom zjistili, že ty formule se tam nehodí a jezdila by tam dětská šlapací autíčka. Někdo by za to měl být zodpovědný," poznamenal na úterním zasedání opoziční zastupitel Jiří Kment.

Původně plánovaná expozice byla podle ní minulým vedením zahrady v dobré vůli zamýšlená jako způsob, jak zoo zatraktivnit. „Ukázat na konkrétního viníka je obtížné. U některých druhů je ale potřeba výběhy plánovat s výhledem až dvaceti let dopředu, protože standardy se rapidně vyvíjí," přiznala.

Šimpanzi jsou podle Dungelové nejnáročnějším a nejnebezpečnějším druhem, který lze v zoologické zahradě chovat. „Ze strany kurátorů pro jejich chov jednoznačně zaznělo, že již vybudovaný venkovní výběh pro ně není vhodný a nesplňuje standardy," připomněla.

Zástupci vedení města i zoologické zahrady tak řešili otázku, zda výběh upravit tak, aby standardům odpovídal. To by stálo dalších asi 115 milionů korun. Poté by mohlo by trvat i několik let, než by se nakonec šimpanzi do nového obydlí nastěhovali. „Ti, kdo brněnskou zoo znají, vědí, že to není úplně nejšpičkovější zoologická zahrada v republice. Má spoustu stinných míst, spoustu objektů za hranicí životnosti. Nově vystavenou expozici uprostřed zahrady, která by byla výhledově ještě třeba sedm let prázdná, bychom ale i my špatně vysvětlovali," řekla Dungelová.



Brněnští radní proto letos v únoru rozhodli, že se projekt šimpanzího pavilonu přepracuje na subtropickou expozici. Koordinátoři některých primátů brněnské zoo navrhli do venkovní expozice umístit opice dželady, což jsou podle Dungelové velcí a velmi sociální primáti, jejichž výhoda spočívá v tom, že se dobře množí a pobývají z devadesáti procent roku venku.

V návaznosti na to se zástupci města a zoologické zahrady rozhodli nepokračovat ve vybavení rozestavěné vnitřní ubikace pro šimpanze. „Bude ji obývat asi patnáct nových druhů zvířat, která si návštěvníci budou moct prohlédnout z bezprostřední vzdálenosti," přiblížila Dungelová. Úprava původně šimpanzího pavilonu na subtropickou expozici bude stát dohromady osmaosmdesát milionů korun a potrvá zhruba dva roky.

Že zoologická zahrada není v ideálním stavu, přiznal i primátorčin náměstek Filip Chvátal. Podle svých slov ale pracuje na několika investicích, které by mohly zahradu vylepšit. „Samozřejmě, pokud bychom chtěli zoo dostat do středoevropského standardu, tak by to pro nás znamenalo obrovské náklady. Myslím si ale, že se ji podaří dostat na úroveň, která bude pro Brno dostatečně reprezentativní," vyjádřil se náměstek.

Brněnští zastupitelé v úterý odsouhlasili vyčlenění šestnácti a půl milionů korun z Fondu rezerv a rozvoje na dokončení a nutné úpravy původně šimpanzího pavilonu, nově subtropické expozice. Na dokončení celé akce pak bude potřeba vyčlenit bezmála osmnáct milionů korun z rozpočtu Brna v letech 2025 a 2026.