Chybějící chodník v blízkosti tamní mateřské školy a logopedického centra kritizovala Veronika Michelčíková. „Náhradní cesta po trávníku, která je pokrytá nějakými koberci, je v katastrofálním stavu. Naprosto nevyhovuje provozním podmínkám procházejících a hlavně rodičů s dětmi, kteří dochází do tamního logopedického stacionáře. Když prší, tak máme bláto všude včetně kočárku a nosíme ho i do logopedického centra. Stavba měla být hotová už minulý rok,“ sdělila mladá žena.

Další sebevrah. Strojvedoucí Pendolina nemá nouzi o dramatické chvíle

S provizorním průchodem je nespokojená i další obyvatelka. „Když prší, tak se to tu smeká a hrozí, že si tu někdo na nerovném terénu klidně zlomí nohu. Už jednou, když jsem spěchala na tramvaj, mi to tu podjelo a spadla jsem do bláta,“ svěřila se žena, která si nepřála zveřejnit jméno. Redakce Deníku Rovnost ho ale zná.

Nejpozději na konci května

Podle líšeňského místostarosty Martina Příborského by nový chodník měl být přístupný nejpozději na konci letošního května. „S opravou chodníku, stejně tak příjezdové cesty od Zikovy po mateřskou školu v Sykově a vybudování nového parkoviště na protější straně, počítáme v první etapě rekonstrukce. Věříme, že chodník bude přístupný dříve než na konci května,“ uvedl místostarosta.

Už žádné obavy. V aquaparku Pasohlávky sjedou děti tobogány se superhrdinou

Místostarosta navíc přiznal, že stavba měla být hotová už loni. „Zdržela ji nutnost překládky inženýrských sítí a oprava plynovodu. Nicméně řemeslníci se tam vrátili minulý týden po zimní přestávce a práce postupují dál. Provizorní chodník v zimě, když bylo hodně bláta, trpěl. Dělníci průchod opatřili alespoň koberci. Teď už je sucho, tak to bude lepší,“ informoval Příborský.

První etapu rekonstrukce za zhruba pět milionů korun mají na starosti pracovníci z firmy Swietelsky stavební. „Poté bude následovat druhá fáze, kde ještě nemáme vysoutěženou cenu, ale měla by být nižší,“ řekl místostarosta.