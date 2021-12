Brodská nemocnice bude očkovat nejmenší. Někteří rodiče váhají, víme proč

Od dnešního dne mohou lékaři podávat dětem na Vysočině ve věku od pěti do jedenácti let látku proti Covidu-19. „Na problematiku zatím nemám jasný názor, plánuji si ještě nějaké informace nastudovat a probrat vše s naší pediatričkou a známými z řad lékařů. Momentálně stejně celá rodina covid proděláváme včetně dětí, takže jejich očkování nějaký ten měsíc nebudu muset řešit. Do té doby si snad názor ujasním," svěřila se matka dvou chlapců ve věku sedm a deset let Jana Sobotková že Žďáru nad Sázavou.

Očkování dětí. (Ilustrační foto.) | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Prvotní statistiky však napovídají, že zájem je mezi rodiči značný. Podle náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro zdravotnictví Vladimíra Novotného se od neděle do středy k vakcinaci zaregistrovalo zhruba osm set dětí. První očkování dětí mezi pátým a jedenáctým rokem na Vysočině nabídne velkokapacitní očkovací centrum Jihlava – Hruškové Dvory, které podle Novotného pojme zhruba polovinu registrovaných dětských klientů. „Očkovat budeme v sobotu od rána po celé dopoledne,“ doplnila mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová. Přibyslav chce opravit kulturák, ale od léta marně čeká na dotace Od úterý se pak brány očkovacích center otevřou i v Pelhřimově a Havlíčkově Brodě. V Třebíči se centrum pro děti spustí 29. prosince. „Zájem je velký, dětí přihlášených hodně. Dokonce jsme museli rozšířit původně nastavenou provozní dobu,“ informovala mluvčí třebíčské nemocnice Jitka Mácová. Pro vysočinské nejmenší je k dispozici šest tisíc dávek látky proti koronaviru od společnosti Pfizer/BioNTech. Vakcíny do kraje dorazily v úterý. „Termíny pro očkování dětí budou krajská očkovací centra na Vysočině přidávat do systému podle zájmu rodičů o očkování a také podle dostupnosti personálních kapacit. U očkování dětí musí být přítomen pediatr,“ vysvětlila mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová. Hotel Slunce v Brodě půjde zřejmě k zemi. Na místě může vzniknout prodejna Narážela tak na skutečnost, že nutnost dohledu pediatra může celý proces zpomalit. V kraji je totiž dětských lékařů dlouhodobě nedostatek. Například na Jihlavsku nebo v Jemnicích na Třebíčsku. Rovněž v krajském městě hrozí, že se více než dva tisíce dětí ocitne bez lékaře. Ke konci roku totiž v Jihlavě skončí dvě ordinace pediatrů. „Je to velký problém a bude hůř. Pediatrů je nedostatek. Trvá minimálně pět let, než je lékař po získání specializované způsobilosti schopen samostatně pracovat v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. U žen, které chtějí mít rodinu, se tato doba prodlužuje až na jedenáct let,“ potvrdil již dříve Martin Zimen, primář z dětského oddělení v Jihlavě. Očkování dětí



- Kdo: děti od 5 do 11 let



- Kde: velkokapacitní očkovací centrum Jihlava – Hruškové Dvory, centra nemocnic v Třebíči, Pelhřimově a Havlíčkově Brodě



- Druh vakcíny: látky od společnosti Pfizer/BioNTech



- Počet dávek: 6 000

