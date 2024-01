Třeskuté mrazy sevřely ledovým příkrovem vodní plochy, které u lužních lesů na Olomoucku zanechala vánoční povodeň. Na nekončících ledových pláních v okolí Střeně se tak mohou prohánět bruslaři a nadšenci s pukem hrát hokej. Radost dělá zamrzlé pole na okraji obce i místním školákům.

V okolí lužního lesa u Střeně se bruslí a hraje hokej. Vánoční povodeň na loukách a polích sevřel ledový příkrov. | Video: Tauberová Daniela

„Tady ty dvě holčičky stojí na bruslích poprvé. Snaží se. Ostatní děti, které už trochu bruslí, jim pomáhají. Je to úžasné, kolik radosti vytvořilo mrazivé počasí z té hrůzy, co jsme zažívali o Vánocích, když voda všude kolem stoupala,“ popisovala Alena Zatloukalová, vychovatelka školní družiny ve Střeni, když v pátek po 14. hodině dohlížela na školáky prohánějící se po ledové ploše za místním kravínem.

V Olomouci vyrostou nové bytové projekty. Co se chystá

V pátek odpoledne se u Střeně bruslilo i na dalších místech. Nejrozsáhlejší ledovou plochu na louce mezi Stření a Pňovicemi kolem 15. hodiny obléhaly desítky lidí. Někteří bruslaři si dokonce přivezli skládací židle, aby snáze vklouzli do bruslí a případně si mohli během sportování odpočinout.

„Za roky, co jsem starostou, nepamatuji, že bychom si takto mohli zabruslit. Lidé toho využívají, nás starší to vrací do dětských let,“ usmíval se starosta Střeně Jiří Nevima, který taky obul brusle.

Příjemné kratochvíle na zamrzlých povodňových „loužích“ si užívali i lidé na poli u Štěpánova a na dalších místech Olomoucka.

Bruslí se i na Poděbradech

Zamrzlé jsou už i menší rybníky, bruslí se například v Hlušovicích.

„Už včera děti bruslily na našem rybníčku, ale taky na zamrzlé vodní ploše za pískovnou. Chodí tam rodiče s menšími dětmi. Hloubka je do dvaceti centimetrů, i kdyby se to probořilo, budou mít maximálně mokré boty,“ poznamenala starostka Hlušovic Eva Jurková.

Hudební taháky na Olomoucku: Nohavica, Nazareth i rap. Přehled pecek roku 2024

Desítky lidí v pátek odpoledne bruslily i na zamrzlých Poděbradech.

Podle předpovědi v nížinách Olomoucka v nejbližších dnech půjdou teploty během dne nad nulu, v noci bude nula nebo stupeň dva pod bodem mrazu.

„Už dnes je to místy trochu rozměklé, uvidíme, jestli si v pondělí zabruslíme. Snad to i po neděli půjde,“ obávala se vychovatelka Alena Zatloukalová.

Po víkendovém oteplení opět mrazy?

V sobotu bude v Olomouckém kraji podle předpovědi zataženo až oblačno, ojediněle přechodně polojasno. Večer postupně místy občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, zejména na horách.

„Nejvyšší teploty -1 až +2, na horách -6 až -2 stupně Celsia,“ informoval vedoucí regionálního předpovědního pracoviště ČHMÚ v Ostravě Roman Volný.

Na neděli avizují meteorologové oblačno až zataženo, místy slabé občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, na horách srážky i vydatnější. Nejnižší noční teploty 0 až -4, nevyšší denní teploty -1 až +3 stupně.

V pondělí nejnižší teploty klesnou na -1 až -5, nejvyšší pak budou dosahovat -1 až +3 stupně. „Nejnižší noční teploty v úterý očekáváme -2 až -6, nejvyšší denní teploty -2 až +2,“ sdělil meteorolog.

Podle týdenní předpovědí pro celou Českou republiku by před příštím víkendem měla i denní maxima v průměru klesnout pod nulu. Předběžně to vypadá, že se na pár dní vrátí celodenní mrazy.