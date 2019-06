Strongman z Přerova po loňském triumfu na domácím mistrovství světa střední váhy uspořádal atraktivní bitvu nejsilnějších mužů z celého světa i letos.

Tentokrát v Litovli pod názvem World Grand Prix U105 s podtitulem Memoriál Gustava Frištenského. A opět zvítězil, naprosto suverénně.

„Jsem moc rád, že tady mohla zahrát česká hymna. Jsem velký patriot, jsem rád za to, že žiju v České republice, za to, že jsem Čech,“ radovala se česká ikona silových sportů bezprostředně po svém nedělním triumfu.

„Jako národ jsme si prošli těžkými chvílemi a pořád mluvíme česky. Asi tyhle kecy někoho unavují, ale já si myslím, že to k tomu patří. Jsme Češi, jsme odkazem Gustava Frištenského a jiných velkých Čechů. Já se toho budu dál držet. Dokud budu živý, dál budu vyhrávat a česká vlajka bude dál vlát. O to se postarám,“ zdůraznil nejsilnější muž světa do 105 kilogramů.

CO DISCIPLÍNA, TO NÁŘEZ

Tkadlčík si tentokrát liboval v náročné pětici disciplín, která nemá ve světě obdoby. Posuďte sami – nejprve tlaková kombinace, během níž se zvedaly tři různé předměty nad hlavu – sud o váze 100 kg, jednoručka o váze 105 kg a na závěr 155 kg těžká dřevěná kláda.

Poté přišla na řadu kombinace tahových disciplín – nejprve klasická osa (320 kg), elephant bar osa (monstrózních 393 kg), na konci pak na siláky čekal mrtvý tah s autem o váze 330 kilogramů.

Menším „odlehčením“ pak pro závodníky bylo přenášení 450kg jařma (tzv. superyoke) na 15 metrů v co nejkratším časovém limitu. Vítěz Tkadlčík to zvládl za neuvěřitelných 13 sekund.

Předposlední disciplínou byl viking press, další zkouška ramen strongmanů. Na speciální konstrukci bylo naloženo 194 kg, tuto váhu museli závodníci v časovém limitu zvedat na počet opakování.

Navíc za každý započtený pokus putovalo 200 korun do kasičky dětského domova v Litovli, v případě Tkadlčíka hned dvakrát tolik. Celkem 13 000 korun tak putovalo na dobrou věc.

Závěrečnou disciplínou byla divácky atraktivní lahůdka. Na závodech strongmanů nevídaná, běžná na takzvaných skotských hrách. Hod přírodním kamenem o váze 7 a půl kg hodil zvládl nejlépe Jiří Tkadlčík – poslal ho do dálky 12,65 metru.

SHOW DĚLALA I „GORILA“

Domácí hvězda si tak suverénně došla pro zlato s osmibodovým náskokem před Rusem Artemem Kobanovem. Pouhý půlbod pak dělil bronzového Australana Tysona Morrissyho a čtvrtého Tkadlčíkova svěřence z Kopřivnice Miroslava Kahánka.

„Davy lidí, atmosféra, nic z toho jsem nikdy předtím na závodech neviděl, byla to opravdu show,“ pochvaloval si držitel bronzu Tyson Morrisy.

A není divu. Kromě show siláků se v areálu Pivovaru Litovel v exhibici představili také zápasník MMA Josef „Gorila“ Král nebo strongman kategorie open Jiří Vytiska.

Většinu závodníků v čele s Tkadlčíkem čeká od 5. do 7. července World Ultimate Strongman Championship v ukrajinské Melitopoli, kde český lev bude chtít obhájit loňský titul. Také však má v plánu posunout světový rekord své kategorie v mrtvém tahu na 405 kilogramů.

Konečné pořadí:

1. J. Tkadlčík (53 bodů)

2. A. Kobanov (41)

3. T. Morrissy (37)

4. M. Kahánek (36,5)

5. V. Mikheiev (32,5)

6. E. Pescari (32,5)

7. L. Davies (27,5)

8. J. McGregor (18)

9. M. Toyota (14,5)

10. P. Zelezka (13)

11. J. Woods (11,5)