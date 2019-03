Nejvíce budvarského piva i loni směřovalo do Německa, kde se podařilo prodat nejvíce piva v historii. Mezi pět největších odbytišť se v roce 2018 zařadily také Polsko, Rusko, Slovensko a Spojené království. Budějovický Budvar loni vyvážel do 79 exportních teritorií. Více než 90 % objemu exportu tvořil světlý ležák Budweiser Budvar.

Budějovický Budvar, n. p., loni vyvezl nejvíce piva ve své historii. Objem vývozu se meziročně zvýšil o 8,5 % na 1 075 000 hektolitrů. Pivovar tím potvrdil pozici druhého největšího českého exportéra s podílem na celkovém českém vývozu 21 %. Národnímu pivovaru se daří vývoz zvyšovat dlouhodobě – během posledních 10 let se export zvýšil téměř o 85 %.

Budějovický Budvar loni vyvážel do 79 exportních teritorií. Více než 90 % objemu exportu tvořil světlý ležák „Budweiser Budvar“, který se v některých zemích prodává pod značkami Budějovický Budvar nebo Czechvar. „Nejvíce budvarského piva i loni směřovalo do Německa, kde se navíc podařilo dosáhnout nového historického rekordu,“ říká Renata Pánková, vedoucí oddělení exportu z Budějovického Budvaru. Meziroční nárůst prodeje v Německu činil téměř 6 %. „Tento výsledek je o to cennější, že v Německu se nám daří dlouhodobě. Již řadu let je naše pivo nejprodávanějším importovaným pivem v německém maloobchodu a za posledních pět let jsme objem prodeje zvýšili o čtvrtinu,“ dodává Renata Pánková.

Mezi pět největších odbytišť se loni zařadily Polsko, Rusko, Slovensko a Spojené království. „V Rusku jsme objem navýšili o 64 %, což také představuje historické maximum,“ doplňuje Renata Pánková. Budějovický Budvar zvýšil loni prodej celkem ve 39 zemích. „Skokanem roku podle hodnotových ukazatelů se stalo Švédsko, které patří mezi naše nejdůležitější trhy a objem prodaného piva se tam meziročně zvýšil téměř o 80%. Velmi nás potěšil i výsledek ve Spojených arabských emirátech, kde jsme prodej zdvojnásobili. Tento region se ukazuje být nejen náročným, ale pro naše pivo i velmi zajímavým. Točený Budvar si můžete vychutnat v plážovém baru jednoho z nejluxusnějších hotelů na světě v Palace Emirates v Abu Dhabi, musíte však počítat s tím, že i cena bude vysoce prémiová,“ uzavírá Renata Pánková. V roce 2018 se pivovaru také podařilo realizovat historicky první dodávky piva do Bahrajnu, na Bermudské ostrovy a do Senegalu. Po několika letech byl obnoven export do sedmi zemí - např. do Angoly, Albánie či Iráku.

Veškeré pivo z Budějovického Budvaru se vaří výhradně z českých surovin pouze na jediném místě – a to ve varně v Českých Budějovicích – a v souladu s podmínkami pro Chráněné zeměpisné označení. Český národní pivovar Budějovický Budvar tím zhodnocuje výsledky práce českých pěstitelů chmele a sladovnického ječmene a zároveň pomáhá zvyšovat prestiž českého pivovarnictví na celém světě.

Petr Samec