Po šesti letech se do pavilonu Z vrací veletrh Woodtec , který je zaměřený na zpracování dřeva a nábytkářství. Zájemci jej navštíví jako součást strojírenského veletrhu od úterý do pátku. Už v příštím roce ale vedení Veletrhů Brno počítá s Woodtecem jako se samostatnou událostí. „Těžištěm letošního ročníku jsou stroje a zařízení pro výrobu nábytku, vystavovatelé odprezentují také kování, software a další sortiment, jenž s výrobou nábytku souvisí,“ uvedl za městskou firmu Jiří Palupa.

V budoucnu pak legendární „zetko“ plánují představitelé veletrhů využívat pro různé typy akcí. Vzhledem ke specifickému provedení stavby nevyloučili třeba konání soutěží leteckých modelů nebo výstav historických automobilů. Před lety se v pavilonu dokonce konala pěvecká soutěž Hlas Československa. „Pavilon se tehdy přeměnil na natáčecí studio, aniž by divák tušil, že se akce koná u nás. Vtip je v tom, že záměr musí zapadat do našeho harmonogramu a ekonomiky využití pavilonu,“ sdělil Deníku mluvčí Veletrhů Brno Radoslav Klepáč.

KOMA podpoří Ratolest. Umělci malují v bývalé brněnské věznici. Podívejte se

Dlouhodobější expozice, jako jsou na výstavišti třeba Šmoulové nebo nadcházející výstava MegaBrouci, tamní vedení v pavilonu Z pořádat neplánuje. Téměř sedmdesát let stará budova je totiž velmi náročná na provoz, obtížná je mimo jiné cirkulace vzduchu. V zimních měsících představuje problém naopak vytápění.

„To, co tam lze nebo nelze umístit, ať už krátkodobě, nebo trvale, posuzujeme i z ekonomického pohledu. Jinými slovy zda je pavilon pro danou akci vhodný. Odpověděl bych tím, že peníze jsou až na prvním místě. Nehledě na to, že budova samotná potřebuje neustálou péči a opravy, což je pochopitelně finančně nákladné,“ pokračoval Klepáč.

Výstavy i dočasné skladiště

Aktuálně je výstavní hala s kupolovitou střechou využívaná přibližně osmkrát ročně, mimo to slouží jako zázemí pro přechodné skladování nejrůznějšího mobiliáře jednotlivých veletrhů. „Další využití je na akce, které nejsou spojené s veletržním byznysem, a to například sportovní nebo kulturní události,“ dodal Klepáč.

VIDEO: Brněnská Scala oslavila v pátek večer nedožité desáté narozeniny

Ještě před nedávnem přitom zástupci města a brněnského dopravního podniku diskutovali o variantě, která by pavilon proměnila v muzeum hromadné dopravy. „V této chvíli to moc reálné není. Definitivně jsme předložili záměr, máme úkol jej předložit do vedení města. Provozní náklady jsou ale tak vysoké, že je nyní nejsme schopní pokrýt. Město řeklo, připravte záměr, předá se jeho orgánům, město rozhodne,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Právě na příliš vysokých předpokládaných nákladech na provoz plán nakonec ztroskotal. „Provozní náklady se vyšplhaly ke dvanácti milionům korun, což mi připadá jako neakceptovatelná částka. Nápad vzešel ode mě, původně jsem myslel, že by se mohlo jednat o nižší cenu,“ připustil brněnský radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.