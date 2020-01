Na webu o dalším případu ve středu informovala Hygienická stanice Hlavního města Prahy. Podle aktuálních údajů je novým koronavirem nakaženo v Číně přes 5900 lidí, zemřelo 132. Počet infikovaných v cizině se zatím počítá v řádu desítek, čtyři jsou v Německu. V Česku se koronavirus ještě neobjevil.

„Za uplynulých 24 hodin testem prošly dvě osoby. U šesti osob výsledky testů nákazu vyvrátily, u jedné pacientky hospitalizované v Nemocnici Na Bulovce pražští hygienici na výsledky čekají,“ uvedla ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová. Za zásadní hygienici považují negativní výsledek u čínského turisty, který byl do nemocnice s příznaky podobnými chřipce převezen v pondělí a po nezbytně nutnou dobu zůstával v izolaci.

Pokud se člověk vrátil z Číny nebo mezinárodních letišť a pociťuje příznaky jako při chřipce, bolí ho svaly, má potíže s dýcháním a kašel, měl by podle odborníků telefonicky kontaktovat svého lékaře. Ten potom rozhodne o dalším postupu. Pokud se rozhodnou pacienta testovat v Národní referenční laboratoři, do negativního výsledku zůstane hospitalizovaný. Pokud by se koronavirus potvrdil, musí výsledek ještě ověřit laboratoř v Berlíně.

Epidemiologové z hygienické stanice jsou v kontaktu se zdravotníky z pražské záchranky, experty z magistrátu a hlavně pracovníky Letiště Praha, kde probíhá po dohodě s ministerstvem zdravotnictví screening cestujících. V pohotovosti jsou také nemocnice a další zdravotnická zařízení v metropoli.

Kromě Prahy se objevilo podezření na koronavirus také ve Zlínském kraji, Moravskoslezském kraji a v Pardubicích.