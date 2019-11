Demolici ostře zkritizovali autoři dokumentární série Šumná města David Vávra a Radovan Lipus. „Bestia triumphans! Ozdobou města mohla být a naděje tu byla půvabná Zedníkova vila. Bohužel nebude. Včera jsme slavili 101. narozeniny Československé republiky. V České Třebové právě v tento den byl necitlivě a nesmyslně zbořen funkcionalistický šperk, který byl svobodné první republiky elegantním symbolem,“ uvedli v reakci na článek Deníku, který na demolici upozornil.

Zbourání vily Vávra s Lipusem považují za ignorantské a nesmyslné. „Na cenu vily jsme upozorňovali nejen v našem filmu Šumné Třebové, ale také v kalendáři Šumná a bezbranná jsme ji zařadili mezi ohrožené cenné stavby, které je třeba chránit,“ připomínají.

Buranská demolice

Vila manželů Zedníkových byla podle nich hodnotná nejen svou architekturou, osobou architekta Vojtěcha Vanického, ale i osudy investora. „V kontextu České Třebové a širšího okolí šlo o vzácný příklad elegantního funkcionalistického rodinného domu, který se po odborné rekonstrukci mohl stát vyhledávaným památkovým objektem dokumentujícím úroveň meziválečné bytové kultury s odkazy a přesahy na inovativní tradice České Třebové,“ vysvětlují tvůrci Šumných měst.

Domnívají se, že takovýto typ instalovaného památkového objektu široko daleko neexistuje a byl by nepochybně oceňovaným a vyhledávaným návštěvnickým cílem. „Pondělní buranská demolice tuto příležitost definitivně zmařila,“ dodávají Vávra a Lipus.

Osud výjimečné stavby se začal naplňovat v dubnu letošního roku, kdy společnost Korado požádala o vydání demoličního výměru. Firma s bezmála dvoumiliardovým obratem, která patří mezi světovou špičku ve výrobě radiátorů, se rozhodla, že pozemek, na kterém Zedníkova vila stála, využije ke svému rozvoji.

„Dozvěděli jsme se, že Korado plánuje demolici celé uliční čáry na Bratří Hubálků, což nás vyděsilo,“ potvrdil Deníku letos na jaře místostarosta Josef Kopecký (ODS). Jak se však později ukázalo byl jediný, kdo na českotřebovské radnici usiloval o záchranu vily.

„Cítím velkou bezmoc a smutek. Vila nebyla městská a já ctím soukromé vlastnictví. Přesto mne rozhodnutí vlastníka mrzí. Mrzí mě to o to víc, že se zpočátku při jednáních s majitelem zdálo, že vilu se zachránit podaří,“ uvedl v reakci na pondělní demolici Kopecký.

Za zachování nevyužívané budovy, která nevšímavostí vlastníka dlouhá léta chátrala, se marně přimlouvali i pardubičtí památkáři. V březnu vyzvali českotřebovskou radnici, aby se zasadila o její památkovou ochranu.

Podle starostky Magdalény Peterkové (Koalice pro Českou Třebovou) město o odkup vily neusilovalo, ani o něm nejednalo. „Domnívám se, že pokud by tato vila měla pro město historický význam a byla cennou památkou, usilovalo by se o její zachování o mnoho let dříve,“ uvedla starostka.

Deník oslovil rovněž všechny českotřebovské zastupitele. Většina z těch, kteří odpověděli, upozorňovala na vysoké náklady, které by sebou záchrana vily nesla. Místostarosta Kopecký tvrdí, že peníze na záchranu přislíbil vynaložit Pardubický kraj a myšlenka na zpřístupnění vily se líbila i ministerstvu pro místní rozvoj. „Potom ale přišel zlom – a výsledkem byla demolice. Vila, jež byla zahrnuta mezi slavné vily Pardubického kraje a zajímala se o ni Šumná města, padla,“ uzavírá Kopecký.

Společnost Korado se ani přes opakované žádosti Deníku k demolici objektu nevyjádřila. Do majetku firmy přešla Zedníkova vila při privatizaci bývalého státního podniku Koventa, na kterou objekt po roce 1980 převedl tehdejší Městský národní výbor. Demoliční výměr, o který firma požádala letos na jaře, byl vydán koncem září. Právní moci rozhodnutí nabylo 19. října.