Sběrači Chateau Valtice vybírali na ploše více jak tří hektarů hrozny vyzrálejší. „Spíše tedy probíráme, nestříháme všechny hrozny. Počítáme, že odvezeme zhruba šest beden, tedy odhadem dva a půl tisíce až tři tisíce kilogramů hroznů. A to tak, abychom lidem udělali radost, a měli na víkend připravených na dva tisíce litrů burčáku,“ zdůvodnil Šťastný.

Rušno bylo v úterý už mezi pátou a šestou hodinou ranní v řádcích vinohradů za Dolními Dunajovicemi. Aby unikla největšímu vedru, zahájila tam totiž zhruba dvacítka pracovníků vinařství Chateau Valtice sběr hroznů jedné z nejranějších odrůd révy vinné. Jejich burčák z odrůdy Irsai Oliver tak lidé letos ochutnají rekordně brzy . A to už o prvním srpnovém víkendu.

Do vinohradů na Dolnodunajovicku se sběrači vrátí pravděpodobně hned příští úterý. „Opět budeme sbírat Irsai na burčák. Pravděpodobně ale už vezmeme domů všechno,“ naznačil Šťastný.

Vinobraní už o příštím víkendu

Vinobraní v Chateau Valtice odstartuje rekordně brzy. Zřejmě už o příštím víkendu. „Dosbíráme Irsai Oliver a vrhneme se na Muškát moravský. Na sekty budeme pravděpodobně sbírat už i Chardonnay a pak začněme naplno s Müller Thurgau,“ nastínil nejbližší plány Šťastný.

Brzký start vinobraní odhadují i další vinaři, s nimiž redakce Deníku hovořila. Úroda hroznů podle nich zatím vypadá velmi slibně. „Vinobraní bude letos historicky snad nejdřív, co bylo. První rané odrůdy už se blíží vrcholu zralosti. Bobule měknou. A barví se dokonce už i Svatovavřinecké. Kvalita je pěkná, vinohrady vypadají dobře. Pokud nás nezradí počasí, pak si myslím, že se nebudeme mít za co stydět,“ myslí si krumvířský vinař Josef Valihrach.

Vinaři se shodli, že letošní rok bude v jednadvacátém století jedním ze tří dosud vůbec nejranějších. A to společně s lety 2000 a 2018. „Tehdy bylo vinobraní taky hodně brzo. Rekordně brzy jsme měli i burčák. Třeba v roce 2018 jsme ho ve vinotéce prodávali už okolo sedmého srpna, a to nemáme nejranější odrůdy,“ okomentoval velkopavlovický vinař Vladimír Zborovský.

Vzpomněl, že někteří menší vinaři měli v roce 2000 úrodu doma ve sklepě dokonce už na přelomu srpna a září. „Babička mojí ženy měla tehdy posbírané všechny odrůdy v cukernatosti okolo dvaceti stupňů normovaného moštoměru. A to měli i ty pozdní, jako je třeba Ryzlink vlašský nebo André. Vzpomínám si, že jsme tehdy chtěli vykoupit nějaké hrozny, bylo to kolem 20. září, a nemohli jsme nic sehnat, všichni už je totiž měli doma ve sklepích,“ podotkl.

Zborovský předpokládá, že na rané odrůdy vyrazí do vinohradu nejspíš už kolem dvacátého srpna. „Tam, kde to nepomrzlo, je úroda pěkná a hroznů je dost. Nezlobili bychom se, kdyby trošku napršelo, i když spodní vodu ve vinohradech zatím máme. Celkově nám zmrzl jen asi hektar vinohradů, což je z těch třiadvaceti, které obděláváme, zanedbatelné množství. Jsou lokality, na kterých jsme řešili trošku tlak padlí, ale v pohodě se to dalo zvládnout,“ shrnul velkopavlovický vinař.

close info Zdroj: Deník/Iva Haghofer zoom_in Vinaři z Chateau Valtice začali v Dolních Dunajovicích se sběrem prvních hroznů na burčák.

Slibný je podle něj letošní ročník pro červená vína. „Svatovavřinecké, Modrý Portugal i Blauburger začínají hezky namodrávat. Dokonce to vypadá, že bychom začátkem září mohli sbírat polorané Svatovavřinecké,“ překvapil Zborovský.

S nižší úrodou naopak počítají v Chateau Valtice. To proto, že některé z obcí na Mikulovsku, kde vlastní vinohrady, citelně zasáhly mrazy. Část vinohradů tak zcela pomrzla.

„Očekáváme, že letošní ročník bude sklizňově podprůměrný. Ale myslím, že kvalita bude odpovídající. Málo u nás na jižní Moravě prší, hrozny jsou tak ve vynikajícím zdravotním stavu a krásně vybarvené díky sluníčku. Dá se odhadovat, že skvělý ročník bude především na vína červená. U bílých pak bude ideální na vyzrálá, ne tak svěží. Ale uvidíme až příští týden podle obsahu kyselin a výše ph,“ uvedl Šťastný.

Dřívější start vinobraní ohlásili také z velkopavlovického Vinia. „Letošní vinobraní začne určitě vlivem velkých teplot o čtrnáct dní dříve. To znamená, že některé odrůdy pro Svatomartinská vína a mladá vína se budou sklízet již v půlce srpna,“ uvedla obchodně-marketingová ředitelka společnosti Ladislava Antálková.

Na úrodě se projevily jarní mrazy

Špatnou zprávou podle ní je, že se na objemu úrody projeví poškození jarními mrazy. „A místy může být až o polovinu méně hroznů oproti loňskému roku. V průměru to nyní vypadá tak, že celková úroda bude o dvacet až pětadvacet procent menší proti obvyklému průměru v minulosti," naznačila Antálková.

Také Vinium hlásí dobrý zdravotní stav hroznů ve vinohradech. „Prospěly květnové deště a dostatek vody v průběhu vegetace. Pozitivní na kvalitu je také dostatek slunečního záření. Je důležité, aby počasí vydrželo, a aby před sklizní nepřišly deště. O konečné kvalitě rozhoduje hlavně počasí v září a říjnu, kdy se koná hlavní sklizeň," podotkla obchodně-marketingová ředitelka.