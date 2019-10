Memento slavnostně odhalil autor plakety akademický sochař Zdeněk Tománek s 86letou pamětnicí Vlastou Černou, která v roce 1950 strávila v jedné z cel Franklovky nejhorší chvíle svého života.

„Po mnoha letech jsem mohla spatřit tuto krásnou budovu, která tenkrát krásná nebyla. Byl to dům hrůzy, mučírna jsme tomu říkali. Státní bezpečnost (StB) tu vyslýchala lidi, které zatkla při útěku na hranicích. Mučili je, ani nemůžu vypovědět, co všechno se tady dělo, ale mučírna to opravdu byla,“ zavzpomínala Brňanka Vlasta Černá.

Ta se, coby 17letá studentka gymnázia, stala obětí lsti StB a při svém pokusu o přechod hranic do Rakouska skončila spolu s dalšími dvěma lidmi v nastražené léčce. Muž, jenž jim přes hranice pomáhal, byl totiž provokatérem StB, který v rámci Akce Kameny nahnal skupinu přímo do rukou Pohraniční stráže .

„Když mě sem přivezli, zavřeli mě tady do jedné ze sklepních cel. Uvnitř byla jen pryčna na spaní a plechový kbelík na vykonání potřeby a to bylo všechno. Nevětraná místnost měla jen luxféry, které celu nahoře pod stropem oddělovaly od chodníku, takže bylo vidět jen nohy lidí, kteří po něm kolem chodili. Tři měsíce jsem tady byla, nevykoupaná, nepřevlečená v naprosté izolaci, nikomu to nepřeju. Na to lidé nesmí zapomínat, aby se ta totalita neopakovala,“ řekla Vlasta Černá se slzami v očích.

Je dobré znát historii

O čtvrt století výtvarník mladší Zdeněk Tománek přiznává, že jako student o temné historii své středoškolské budovy neměl tušení. „Je dobré to vědět, znát celou historii toho domu, nejen tu její současnou, přívětivější část,“ naznačuje Zdeněk Tománek.

Franklovka, objekt v secesním stylu na třídě Maršála Malinovského v Uherském Hradišti, je sídlem dvou oborů Keramika a Sochařství Střední uměleckoprůmyslové školy. Dům postavil v roce 1920 podle vlastního projektu uherskohradišťský stavitel Julius Kopp pro firmu Josef Frankl & spol., výroba lihovin. Po vzniku Krajského velitelství Státní bezpečnosti 1. ledna 1949 byla do prostor Franklovky umístěna jeho úřadovna, a to až do roku 1960. V prvním patře budovy se nacházel zpravodajský referát, jenž disponoval třemi místnostmi a fotolaboratoří. V podkroví byly vyšetřovací místnosti, v přízemí i ve sklepě se nacházely cely.