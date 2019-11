Akutní kolika stála život asi dvacetiletou klisnu haflinga, ohroženi na životě byli také další dva koně.

Majitelka se domnívá, že jim někdo mohl hodit do ohrady v Bělé nad Radbuzou něco závadného, co koliku způsobilo. „Ve výběhu jsme ve středu našli stopy po něčem, co nedokážeme přesně určit. Byly to nějaké drobky. Policie si odebrala vzorky,“ řekla majitelka koní Karolína Bobálová.

Zda šlo o úmyslné otrávení či nešťastnou náhodu, se zatím neví. „Je tady varianta, že to někdo udělal schválně. Ale je také možné, že to způsobil někdo nevědomky,“ uvedla Bobálová. Zavinit to totiž mohl také nějaký kolemjdoucí, který chtěl koně nakrmit.

„Veterinář mi řekl, že kolika byla pravděpodobně způsobena nějakým nevhodným krmivem. Druhému veterináři se ale nezdálo, že by takový akutní stav vznikl jen po trošce pečiva,“ sdělila dále majitelka.

Koliku může způsobit pečivo, ale i jablka či mrkev v nevhodném množství. Proto by bez domluvy s majitelem nikdo neměl cizí koně krmit.

Případem se zabývají i policisté. „Na místě byli naši pracovníci z oddělení hospodářské kriminality, kteří nyní prověřují, zda došlo ke spáchání trestného činu,“ řekla policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že se také čeká na výsledky pitvy.

Zdá se, že další dva koně se uzdraví. „V současné době jsou na tom naštěstí lépe. Pokud nenastane další komplikace, jsou z nejhoršího venku,“ uvedla Bobálová. „Dneska ráno už oba začali jíst a pít,“ dodala.

Trojice koní si v minulosti prošla týráním. Pak se dostali právě na farmu v Bělé nad Radbuzou, kde o ně bylo velmi dobře postaráno. Zdálo se, že se konečně dočkali svého štěstí, ne však nadlouho…