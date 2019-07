„Pokus o zavedení zlevněné autobusové linky s jízdním řádem navazujícím na běžné spoje ze sídliště směrem k náměstí byl neúspěšný, senioři ji využívali minimálně. Pravděpodobně to bylo kvůli tomu, že se senioři museli dostat na autobusovou zastávku, a že jim ne vždy vyhovovaly časy odjezdů. Senior taxi by mělo být pružnější a dostupnější,“ vysvětlil starosta města Zdeněk Pánek.

Služba spočívá v levnější dopravě taxíkem na krátké vzdálenosti na území města, například k lékaři, na úřad, hřbitov nebo pro zajištění nákupů. Využít jí mohou nejenom senioři nad sedmdesát let, ale i osoby se zdravotním znevýhodněním bez ohledu na věk. Taxi přepraví i menší zavazadla a zdravotní pomůcky, například skládací invalidní vozík.

Osoba, které doprovází zdravotně znevýhodněného zákazníka, má přepravu zdarma, stejně jako asistenční pes. Jeden člověk může taxi využít maximálně na deset jízd měsíčně, přičemž cesta tam i zpět se počítá za dvě jízdy. Doprava po Bystřici stojí seniora dvacet korun za jednu jízdu.

Objednání předem

Cestování do Rychlova stojí třicet korun, do Bílavska padesát a do Hlinska nebo do Sovadiny sedmdesát korun. Zákazník ale nebude platit za čekání nebo za přistavení auta.

Zájemci o tuto službu si musí vyřídit na městském úřadu kartičku Senior taxi, teprve poté mohou službu využívat. Taxi je k dispozici od 6.30 do 17 hodin, službu je ale potřeba objednávat telefonem alespoň jeden pracovní den dopředu.