„Nemovitost jsme kupovali od cizince. Ten zakoupil budovu se zahradou zhruba před patnácti lety. Za celé toto období nebylo bohužel o dům vůbec pečováno a ten je nyní opravdu v žalostném stavu, plný nepořádku a prorůstajících travin a keřů. Jednání o koupi nemovitosti provázelo několik zvratů a trvalo dva roky,“ uvedla Kamila Boubelíková.

Město Fulnek chce investovat, může si půjčit až 200 milionů korun

Společnost Vci, která ve Fulneku koupila již několik nemovitostí, v nichž by chtěla vybudovat zejména byty a kanceláře, v případě fary nepomýšlí na komerční využití.

„Rádi bychom stavěli na na zajímavé atmosféře místa a chceme přispět lokalitě našeho zájmu, aby objekt bývalé fary dále sloužil i širší veřejnosti. Naším záměrem je prostory citlivě zrekonstruovat pro kulturní účely, protože o takový účel využití přímo volají. Nádherné klenuté stropy, široké schodiště i krása původního sálu nechávají rozehrát orchestr nápadů pro novou funkci. Rádi bychom, aby v objektu našly své místo výstavní prostory, prostory pro setkávání, workshopy a další aktivity,“ dodala Kamila Boubelíková s tím, že začali připravovat projekt, který zmapuje potřeby lokality.

„Byli bychom rádi, kdyby nám obyvatelé pomohli pátrat v historii této budovy, přivítáme historické fotografie či kresby. Budeme rádi, když se nám ozvou lidé, kteří se chtějí zapojit do příprav objektu nebo provozují aktivity, pro které by byla budova vhodná,“ doplnila Kamila Boubelíková.

Zemřel režisér Dušan Klein, tvůrce filmových Básníků. Bylo mu 82 let

Historie fary sahá do 17. století. „Budova prošla v průběhu posledních tří století mnohými úpravami. Nejcitelnější změny doznala ve druhé polovině dvacátého století. Vše začalo osazením moderních oken, byl zde vystavěn výtah na jídlo, došlo k přepažení klenutých prostor v přízemí a obkladu stěn nevzhlednými provozními dlaždicemi. Časem tak vymizely veškeré cenné architektonické prvky, včetně portálu vstupní brány. Místo v budově našla jídelna pro základní a mateřskou školu, koncem osmdesátých let některé části budovy sloužily pro výstavy králíků, slepic a jiného domácího zvířectva. Poté byl objekt bez významnějšího využití a začal rychle chátrat, čemuž nezabránil ani převod do soukromého vlastnictví,“ shrnula Kamila Boubelíková.

Jak závěrem podotkla, přes veškeré úpravy si budova částečně zachovala původní ráz - zejména v přízemí se dochovaly valené klenby či valeně klenutý průjezd. V roce 2006 byl objekt bývalé fary prohlášen za kulturní památku.