Obchodní akademie sloučená s hotelovou školou prostory budovy v centru města, hned vedle gymnázia a základní školy e Štáflově ulici, opustila budovu U Trojice k prvnímu září 2009. Přesunula se do nového sídla v ulici Bratříků.

V budově U trojice, která patří městu, provozovala krátce společnost Futurum Regnum školící centrum. Město jí vypovědělo po dvou letech nájem a zkoušelo budovu prodat. Proti tomu se na jednání zastupitelstva rázně postavil Jiří Čáslavský (ČSSD). Ten tvrdil, že budovu takového významu nemá město prodávat. „Už dvakrát jsem navrhoval, ať necháme zpracovat studii, jestli by budova byla vhodná pro krajskou knihovnu," prohlásil Čáslavský. Jenže ani knihovna U Trojice nebude. V Brodě se nyní staví nová, za desítky milionů u Kulturního domu Ostrov.

Azylový dům či muzeum

Asi před šesti lety chtěla radnice za prázdnou školu dostat alespoň odhadní cenu, tedy osm a půl milionu korun. Nikdo neměl zájem. Proto byla cena snížena o jeden milion,, ale ani to nepomohlo. Nakonec už v inzerci nebyla žádná minimální cena uváděna. Bývalá místostarostka Ivana Mojžyšková (ČSSD) chtěla U Trojice otevřít azylový dům takzvaně pro všechny. Počínaje týranými ženami až po bezdomovce. Proti se postavila Oblastní charita v Havlíčkově Brodě. Ani městský zastupitel za KSČM Milan Plodík nebyl návrhem nadšený.

„Zřídit azylový dům v centru města poblíž škol, není šťastný nápad,“ konstatoval Plodík. Podle jeho informací byl projekt azylového domu pozastaven, protože přestavba budovy by stála zřejmě víc než 85 milionů.

Zatím poslední záměr byl přestavět budovu U Trojice na pobočku brodského muzea. Ovšem i tady by bylo potřeba desítek milionů korun. Vzhledem k tomu, že zřizovatelem muzea v Havlíčkově Brodě, je kraj, musel by on stavbu financovat. Podle brodské radní Ivany Štrossové a zastupitele Plodíka ale Kraj Vysočina platí již jednu drahou stavbu krajské knihovny, takže do dalších tak velkých výdajů se pouštět nebude.

Podle Plodíka je budovy škoda. Má historickou hodnotu a měla by být využita k vhodným způsobem. Nejlépe jako muzeum. Nedávno o budoucnosti budovy U Trojice jednala v Brodě rada města. „Nakonec rada žádné oficiální usnesení nepřijala, téma budovy U Trojice zůstalo ve fázi rozpravy. Takže se bude dál jednat a chceme hledat možnosti,“ sdělil starosta Brodu Jan Tecl (ODS). Jedno je ale podle brodských radních jisté, ten, kdo chce budovu U Trojice oživit, bude muset investovat desítky milionů. V budově jsou vysoké stropy a rozlehlé chodby, k bydlení se určitě nehodí.