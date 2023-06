V centrálním skladu organizace Kola pro Afriku, která již jedenáctým rokem shromažďuje darovaná kola, jsou k vidění tisíce kol. V čištění, rozebírání a opravování kol pomáhají organizaci například i bývalí vězni. Kola jsou dvakrát ročně posílána do africké Gambie.

Ilustrační snímek | Foto: Deník/Radek Luksza

Světový den jízdních kol připadá každoročně na třetího června. Ti, kterým nějaké doma přebývá, ho mohou darovat. Kola z různých sběrných míst po celém Česku jsou převezena do centrálního skladu v Ostravě-Koblově, kde probíhá jejich třídění. Zde se rozhoduje, zda jsou kola vhodná přímo do afrických škol, nebo budou renovována a nabídnuta k prodeji na e-shopu organizace Kola pro Afriku.

Ty, která nejsou vhodná k opravě nebo do Afriky, se rozeberou na náhradní díly, jež se ve skladu následně využijí dále. „Dětem do afrických škol zasíláme kontejnery pouze s horskými koly ve velikosti 26 palců, protože mají největší výdrž a jsou vhodná pro africký terén,“ vysvětluje vedoucí centrálního skladu organizace Daniel Ščigel.

Lidé za bodnutí platí, my to máme zdarma, smějí se včelaři z ostravské věznice

S tříděním kol v centrálním skladu v Koblově pomáhají bývalí vězni nebo lidé, kteří mají těžké uplatnění na trhu práce. V dílně kola umyjí, opraví a připraví na převoz do Afriky nebo na e-shop, kde organizace prodává kola dále. Kromě dílny v Ostravě je ještě jedna externí ve věznici v Ostravě-Heřmanicích.

„Do věznice dojíždí náš mistr, který má k dispozici čtyři až pět vězňů, kteří se k této činnosti sami přihlásili. Fungují stejně jako my tady v centrálním skladu,“ popisuje Ščigel.

Dlouhá cesta do Afriky

Jakmile je nasbírán dostatečný počet vhodných horských kol, organizace objedná kontejner a pošle je do Afriky. Cesta kontejneru začíná v Paskově, odkud je převezen vlakem do Německa a nakonec je lodí dopraven přímo do Gambie. Tam už má organizace proškoleného svého koordinátora, který se stará o převoz kontejneru z přístavu do místního skladu. Předtím, než jsou kola distribuována do předem vybraných škol, musí být složena.

Reportáž z centrálního skladu Kola pro Afriku:

Zdroj: Deník/Kateřina Součková

Kola opouštějí centrální sklad s rámem, předním kolem a jednou brzdou. V Africe jsou pak montovány další součásti, jako jsou ráfky, brzda, středové osy a další komponenty. V současnosti organizace posílá do Afriky i horská kola jiných rozměrů, která jsou prodávána místními mechaniky ve svých bikeshopech.

„Mechanici, kteří jsou ve školách, kde kola dorazí, si proškolíme, dodáme jim nářadí i manuál jak kolo složit, či případně opravit, aby sloužilo co nejdéle,“ říká vedoucí skladu.

Do školy až patnáct kilometrů

Ještě před příjezdem kol do Gambie se dopředu vyberou školy, kam kola doputují. Často se stává, že školy jsou od domovů vzdálené až 15 kilometrů, a proto se vyberou děti, jež to mají do školy nejdále, kterým se kolo přidělí.

„Některé děti do školy ani nechodí, protože by musely ujít dlouhou vzdálenost dvakrát denně. Proto jim kola posíláme, aby měli tuto cestu jednodušší,“ vysvětluje Ščigel, který Gambii navštívil už několikrát. Děti, které kolo dostanou, za něj zaplatí drobný poplatek - 150 gambijských dalasi za jeden trimestr školního roku (asi 55 korun, pozn. red.). Z poplatku jdou dvě třetiny školnímu cyklomechanikovi a zbytek koordinátorovi projektu přímo v Gambii.

Neuvěřitelný příběh. Z finančníka se Čech stal pěstitelem kávy v Africe

Pro samotnou organizaci a doručování kol dětem do Afriky je klíčové hledat finance, které zajistí celkový chod. Finanční podpora organizace pochází převážně z vlastních zdrojů, a to prostřednictvím prodeje renovovaných kol na e-shopu. Tam si mohou zákazníci vybrat z několika druhů bicyklů. Nově jsou k dispozici i renovovaná kola značky Favorit.

Ilustrační snímekZdroj: Deník/Radek Luksza

„Tento typ kol nemůžeme poslat kvůli terénu do Afriky a měli jsme jich tolik, že jsme nevěděli, jak je dále využít. Proto jsme rám kola opáskovali, nalakovali a dokoupili nové díly. Výsledkem je nové městské kolo, které vyjde mezi 5500 až 6000 korun,“ uzavírá Ščigel.