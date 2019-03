Město zchátralý objekt v parku Petra Bezruče před pěti lety koupilo od soukromníka i s nájemcem a chtělo jej zrekonstruovat tak, aby hudební produkce nerušila obyvatele v okolí. Tehdejší provozovatel však městu zanedlouho po koupi vypověděl smlouvu. Nového se od té doby najít nepodařilo. Stejně tak ani smysluplné využití budovy.

„Zpustlý objekt je už čtyři roky prázdný. Za tu dobu jsme bohužel nenašli vhodného nájemce, který by přišel se smysluplným projektem. A to kvůli řadě překážek. Rekonstrukce by se musela provést od základů a byla by velmi nákladná. Proto jsme rozhodli nechat objekt strhnout,“ uvedl místostarosta Bohumína Igor Bruzl. Demolice má proběhnout ještě letos. Radnice uvažuje, že by tady mohlo vzniknout zázemí pro svatební obřady pod širým nebem, po kterých je v posledních letech velká poptávka.

Nemovitost, kterou si v roce 2013 vybral k natáčení svého filmu Zakázané uvolnění režisér Jan Hřebejk, už tehdy museli filmaři notně upravit a naaranžovat. Ve filmu, jehož scénář napsal autor nedávno skončeného seriálu MOST! Petr Kolečko, so zahrály mj. Jana Stryková, hana Vagnerová, Zuzana Stavná, Ondřej Sokol. Igor Orozovič a Norbert Lichý. V květnu 2014 dokonce produkce uspořádala republikovou premiéru filmu v bohumínském letním kině.