Řada z nich totiž vůbec netušila, jaký název most vlastně nese. „Radnice tyto hlasy zaznamenala. Pověřila proto kulturní komisi, aby se otázkou zabývala. Mimo jiné i proto, že po Fučíkovi se v Břeclavi kromě mostu jmenuje i ulice, což nebývá obvyklé. Komise se má sejít v pondělí,“ řekl mluvčí tamní radnice Jiří Holobrádek.

Radní a člen kulturní komise Petr Vlasák naznačil, že most nejspíš nové jméno skutečně dostane. „Nějaké návrhy máme od obyvatel, s jinými jsme zase přišli my,“ přiblížil Vlasák. Ve hře je například možnost čerpat z historie města, nebo most pojmenovat po nějaké významné osobnosti. „Most by se tak mohl jmenovat po bývalém prezidentovi Václavu Havlovi. Ten ostatně nedaleko mostu osobně odhaloval sochu T. G. Masaryka,“ zdůvodnil Vlasák.

S přejmenováním mostu by podle něj nevznikly ani žádné administrativní těžkosti. „Nejde o ulici, kde by bydleli lidé. Nemuseli bychom tedy řešit vydávání nových občanských průkazů a podobně,“ uvedl radní.

Ten u žluté řeky

Protože na název mostu nyní neupozorňuje žádná cedule, neznala jej ani Břeclavanka Hana Svobodová. „O Fučíkově mostu jsem se dozvěděla právě až ze zprávy z radnice. Trošku mě to zarazilo. Přejmenování bych ale neřešila, umím si představit ty zmatky kolem. Když se mluví o mostu, stejně všichni řeknou: ten u žluté školy, nebo třeba u splavu,“ myslí si Svobodová.

Ulici nazvanou po novináři Fučíkovi mají stále i v Miroslavi na Znojemsku. Paradoxně tam sousedí s ulicí Milady Horákové. „O tom, že bychom ji přejmenovali, jsme však nikdy neuvažovali,“ sdělila tamní starostka Eliška Nohavicová.

V Boskovicích na Blanensku sice Fučíkova ulice zmizela, už přes čtyřicet let tam však zůstává ulice Gagarinova.