OBRAZEM: Neobvyklá výzdoba. V Byzhradci vyrostl gigantický Ferda Mravenec

Tahle neobvyklá výzdoba by mohla aspirovat do knihy rekordů. Motoristy při vjezdu do obce Byzhradec na Rychnovsku vítá Ferda Mravenec a Beruška gigantických rozměrů. Sochy jsou zhotovené z balíků slámy.

V Byzhradci se zrodil obří Ferda Mravenec s Beruškou. | Foto: Deník/ Jana Kotalová