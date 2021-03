Například ve Vodňanech zaznamenal přílet čápa už 19. února Martin Kulhavý, který se ornitologii věnuje jako koníčku. Za týden se objevila samice. „Je tu už sedmým rokem,“ říká s jistotou podle kroužku Martin Kulhavý a připojuje, že poslední roky ale samice střídá partnery.

Nejprve to byl čáp bez kroužku, vloni samec okroužkovaný roku 2015 v Horní Cerekvi a letos je to čáp s kroužkem z roku 2014 z Čejkovic. Podle Martina Kulhavého není ale zatím jasné jasné, jestli se třeba loňský partner nevrátí z nějakého vzdálenějšího zimoviště a pak by na vodňanském komíně vznikl proslulý „manželský“ trojúhelník, možná i s bojem o hnízdo.

V regionu v úterý 16. března 2021 ke 14. hodině byly páry čápů v jižních Čechách zaznamenány nadšenci i profesionály ve Vodňanech, Netolicích, Vlachově Březí a po jednom čápovi měli ve Strunkovicích nad Blanicí, Soběslavi, Volyni, Lnářích, Nové Včelnici, Dráchově, Milevsku a Mirovicích. Přílet čápů do regionu ovlivňuje například to, jestli zimují jen ve Španělsku či jižním Německu nebo až v Africe. Jestli už se objevili může každý uvést například na webu České ornitologické společnosti, která kvůli lockdownu požádala o spolupráci veřejnost.

Například v Dubném na Českobudějovicku, kde se nabízí přes web obce dokonce sledování čápů přes kameru, ale na oblíbené návštěvníky teprve čekají. „Ještě nepřiletěli,“ potvrdila včera Deníku starostka Božena Kudláčková. Přes zmíněnou kameru sledují hnízdo na střeše kostela lidé z hodně vzdálených míst Prahy i zahraničí.

Slyšitelné klapání

„Minulý týden mi psala mail paní ze Znojma,“ přibližuje starostka zájem o dočasné obyvatele obce. Loni zde měli mladý pár a před jarem se pro ně upravovalo hnízdo propíchnutím hliněného dna, aby mohla snáze odtékat voda, která může způsobit opeřencům obtíže. Vloni přiletěli čápi do Dubného dlouho, v minulosti už se stalo, že se objevili i 18. února.

Na hosty ohlašující své námluvy do daleka slyšitelným klapáním letos ještě čekají v Sedlci na Českobudějovicku nebo v Chýnově na Táborsku. V Chýnově jsou zvyklí, že se objeví kolem 21. března. Sídlí v areálu bývalého pivovaru. „Jsou to pro nás poslové jara. Jsme ve spojení s místním ornitologem Františkem Vališem. Když čápi přiletí, z obřadní síně je sleduje dalekohledem, a snaží se odečíst jejich kroužky,“ říká knihovnice Štěpánka Jirásková s tím, že poslední dva roky zde měli stejného čápa.

Na čápa ve volné krajině zatím letos nenarazil Jakub Mráz z Lomnice nad Lužnicí. „Záleží na počasí,“ poukazuje na hlavní faktor ovlivňující přílet bíločerných vznešených krasavců Jakub Mráz, který se ornitologii věnuje ve volném čase.

V těchto dnech by mělo nastat hlavní období návratu čápů ze zimovišť na hnízda.