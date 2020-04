O pálení čarodějnic přijdou například v Knyku na Havlíčkobrodsku. „Všechny akce až do června jsme museli zrušit, takže ani tato nebude. Neplánujeme ani žádnou alternativu. Lidé u nás jsou navíc zodpovědní, takže by stejně nikdo nepřišel,“ přemítal starosta obce Miroslav Kotlas.

Třicátého se oheň nerozhoří ani v nedalekých Služátkách. Tady ovšem mají náhradní plán. „Vše se odvíjí od celkové situace v republice, ale pokud stát umožní shromažďování, tak uvažujeme, že čarodějnice posuneme na pozdější termín,“ prozradil Hynek Bouchal, starosta malé vesničky u Světlé nad Sázavou.

„Máme připravenou obrovskou kupu roští a spálit ji musíme tak jako tak. Pokud bude možné, aby se u toho lidé sešli, budu jen rád. Ono nás tam není moc, bývá tu vždy maximálně padesát lidí,“ doplnil Bouchal.

Ježibaba v kleci

Čarodějnický rej chtějí přesunout také v Šebkovicích na Třebíčsku. „Vždy máme průvod obcí, děti jsou převlečené za čarodějnice a jedna ježibaba je zavřená v kleci, potom symbolicky odsouzená a upálená. Letos to ale rušíme, protože nechceme pokoušet osud. Zatím je u nás klid a chceme, aby to tak i zůstalo. Nicméně až to bude jen trošičku možné, tak bychom rádi hlavně kvůli dětem uspořádali alespoň zmíněný průvod čarodějnic,“ svěřil ses tarosta Šebkovic Jiří Roupec.

Pálení čarodějnic v Šebkovicích

Stezku plnou nadpřirozených bytostí tradičně absolvují i rodiny v Rynárci na Pelhřimovsku. I tady to však bude letos jiné. „Na čarodějnice se u nás vždy sejde více než sto lidí, což v tuto chvíli nepřipadá v úvahu. Pohádkový les určitě nebude. Zvažujeme ale, jak děti o tento zážitek neochudit. Možná se domluvíme s místními hasiči, zapálíme vatru, vyhlásíme to a zájemci se budou moci dívat z dálky,“ nastínil starosta městyse Jan Pikl.

Cvičení pro hasiče

To v Jeřišně na Havlíčkobrodsku pojmou pálení úplně netradičně. „Je jisté, že každoroční pohádkový les nebude. Hromadu větví ale máme připravenou a musíme ji spálit. Uvažuji proto nad tím, že by to místní dobrovolní hasiči pojali jako cvičení. Uvidíme, jak to nakonec dopadne,“ přemítala starostka vísky Dagmar Vaňková.

Malé i velké čarodějnice se loni slétly do Jeřišna

Naopak v Telči ohnivou podívanou ruší bez náhrady. Příznivci Telčského čarování si musí počkat na příští rok. „Akci jsme zrušili, nechceme v této době ohrozit bezpečnost místních. Každý si může zapálit ohýnek třeba na zahradě,“ potvrdil starosta Telče Roman Fabeš.

Přesně to plánuje třeba Petr Vaněk z Častonína na Pelhřimovsku. „Pálení čarodějnic k třicátému dubnu zkrátka patří. Uděláme si proto alespoň symbolický ohýnek na zahradě a opečeme si buřty,“ nechal se slyšet.

Stejnou taktiku zvolila i Marie Dvořáková z Luk nad Jihlavou. „Vždy si na zahradě zapálíme oheň a posedíme s přáteli. Letos nám bude stačit jen grilování v menším počtu,“ dodala Dvořáková.