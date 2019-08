Interaktivní výstava Čarokrajná tkalcovna Matěje Formana a jeho přátel je pro velký zájem veřejnosti od pondělí 26. srpna znovu přístupná. Výstava byla součástí festivalu Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou, k vidění je v tovární hale v areálu Habitat.

Přístupná bude od 26. srpna do 1. září od 9.00 do 12.30 hodin a od 14.00 do 17.00. Od 2. září do 13. Září bude otevřeno pouze odpoledne od 14.00 do 17.00. Vstupné je 20 korun.