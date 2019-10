Jižní křídlo historické nádražní budovy ve Šternberku bylo srovnáno se zemí. Odbourána bude následně i severní část a první patro.

Jižní křídlo historické nádražní budovy ve Šternberku je pryč. | Foto: Deník / Daniela Tauberová

Výpravní budovu, která slouží cestujícím na 150 let, nahradí menší vlakové nádraží moderního střihu. Náklady na rekonstrukci dosáhnou 29 milionů korun a hotovo by mělo být do konce příštího roku.