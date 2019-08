/FOTOGALERIE/ Poodhalit tajemství ikon mohli účastníci kurzu ikonopisectví, který proběhl od 1. do 4. srpna v Sázavě. Jako provizorní ikonopisecká dílna posloužily prostory místního kláštera. Jak taková ikona vzniká a jaký je její význam, vysvětlil lektor kurzu, ikonopisec Martin Damian.

„Ikony jsou jako okno. Pokud se z něj díváme do krajiny, slouží okno jako nástroj, a vnímáme jen krajinu. Stejné je to i s ikonami. Nevnímáme je jako předmět úcty,předmětem úcty je zobrazený světec. Ikony jsou vlastně taková okna do nebe,“ vysvětlil význam a pokračoval výkladem postupu samotné tvorby ikony.