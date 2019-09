Problém s dopravou v Kuchařovicích

- Desítky let bojují v obci o vyřešení problému s množstvím aut.

- Obec s ročním rozpočtem 12 milionů zvažuje pořízení radaru k úsekovému měření rychlosti. Jde o nákladnou investici v rozmezí od 750 tisíc až 1,5 milionu korun. Vedení na ni nemá peníze.

- Při měření dodržování rychlosti místní zjistili, že stanovenou padesátkou jezdí asi 40% řidičů. Zbytek obcí projíždí rychlostí 55 km/h a více. Výjimkou nejsou ani auta s rychlostí 110 km/h.

- Další měření plánují Kuchařovičtí na konci října. Obec vyjde na 20 tisíc korun.

Na novou starostku obce, která je ve funkci teprve necelý rok, se den co den obracejí místní s dotazy na hustou dopravu. „Auta a kamiony nás využívají jako zkratku při cestě mezi Jihlavou a Brnem. I můj předchůdce se dlouhodobě snažil problém řešit, ale nic nám nechtějí povolit. Zvažovali jsme i semafory, které by auta zastavovaly. Ale nakonec jsme došli k závěru, že to není řešení. Auta tady nedodržují maximální povolenou rychlost, rychle jezdí dokonce i přes přechod u školy,“ uvedla starostka Marcela Mašejová.

Ta nyní chce docílit alespoň úsekového měření rychlosti aut v obci. „Je to ale nákladný projekt, na který nemáme dost peněz. Proto se chci spojit s vedením Jihomoravského kraje a požádat o spolupráci. Museli bychom požádat o pomoc i Znojmo, protože jako malá obec nemáme úředníky na to, aby vybírali pokuty za překročení rychlosti,“ naznačila Mašejová.

U silnice bydlí v jednom z rodinných domků také Richard Vala. „Doprava je tady opravdu neúnosná. trápí nás hluk, smog a otřesy, když kamiony přejíždějí přes kanály. Všichni bychom byli šťastní, kdyby se doprava zklidnila,“ konstatoval Vala.

Osvědčený systém

Problém s rychle jedoucími auty na průtahu městem řešili ještě nedávno také v Hustopečích na Břeclavsku. Asi před čtyřmi lety pořídili tři stojany s kamerami, které má na starosti jeden ze strážníků. „Trik je v tom, že nikdo neví, na kterém z nich a na jak dlouho je umístěný radar,“ vysvětlila princip fungování hustopečská starostka Hana Potměšilová.

Systém se Hustopečským osvědčil. „Dříve nám ročně za pokuty do městské kasy přibyly částky v řádech milionů. Nyní jde o stovky tisíc korun. Nechceme rozdávat pokuty, chceme bezpečnost ve městě,“ poznamenala starostka.

DALIBOR KRUTIŠ

IVA HAGHOFER