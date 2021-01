Silný pokles frekvencí v elektrické přenosové soustavě hrozil v pátek velkým výpadkem elektřiny v celé Evropě. Na stabilizaci situace se podílela i Jaderná elektrárna v Dukovanech. Extrémně náročná směna začala operátorům v pátek osmého ledna odpoledne.

Řadou manipulací a úkonů, včetně přechodů do ostrovních režimů provozu jaderných bloků museli v pátek 8. ledna zvládnout operátoři jaderných elektráren Dukovany. | Foto: Archiv Jaderné elektrárny Dukovany

Nesoulad mezi výrobou a spotřebou nenastal v České republice, kvůli propojení energetických sítí ale výkyvy zasáhly i nejvýznamnější tuzemské zdroje. „Došlo k rychlému poklesu frekvence pod limitní hladinu, automatické systémy všech tří provozovaných bloků přepnuly přibližně na půl hodiny do ostrovního provozu se vším, co jej provází. Zpět do nominálního provozu jsme všechny tři bloky připojili po třetí hodině odpoledne na základě pokynu z centrálního dispečinku ČEPS,“ popsal směnový inženýr elektrárny Dukovany Josef Jordán.