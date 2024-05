„Už došlo k úpravám cen před několika měsíci, bude-li situace v následujících měsících přetrvávat, dá se očekávat další reakce. Nicméně to se budeme snažit maximálně tlumit hledáním větší efektivity v rámci výroby,“ uvedla mluvčí společnosti Nestlé pro Česko a Slovensko Tereza Skrbková.

„Zpoždění“ mezi cenou kakaa na burze a cenou čokolád v obchodech může být podle expertů šest měsíců. „Přední výrobce čokolády a čokoládových cukrovinek v Česku pracuje na několika scénářích,“ zdůraznil Fišer. Vše nyní bude záležet na vývoji na komoditním trhu.

Aktuální ceny Orionky v podnikové prodejně Zory v Tovární ulici v Olomouci. Květen 2024Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

„Aktuálně je to spíše takové vyčkávání, co se bude dít. Nikdo dnes nedokáže říct, jak se bude cena pohybovat. Dosáhla nějakého vrcholu, teď klesá, ale pro nás je otázkou, kde bude nová hladina,“ sdělil Jan Fišer k otázce očekávaného zdražení výrobků s tím, že rozhodující bude také chování konkurence.

„Nevidím to optimisticky“

Více by zdražovaly produkty s vyšším obsahem kakaa. Že by zdražení čokolády kopírovalo přepálené ceny kakaa na komoditním trhu však nelze předpokládat. „To by žádný spotřebitel neakceptoval. My však cenu pouze doporučujeme, nejsme prodejce,“ poukázala mluvčí Nestlé Tereza Skrbková.

Čokoláda zdražila meziročně zhruba o deset procent, konkrétně tak promítli nárůst vstupů ve vyhlášené Čokoládovně Troubelice na Olomoucku.

„Co bude dál? Máme ještě zásoby a uvidíme, nakolik půjde cena kakaa dolů. Ale nevidím to optimisticky. I kdyby ceny suroviny šly dolů, což pozorujeme, nespadnou na původní hladinu,“ poukázal majitel rodinné čokoládovny František Bačík.

Firma se snaží snižovat náklady a v současnosti také vyčkává. Musí. „Jsme ve fázi, kdy přemýšlíme, co dál. Pokud bychom zdražili o deset procent, už na to zákazníci reagují, ale pokud bychom zdražili o 200 procent, je to velký problém,“ zamýšlel se majitel.

Co stojí za růstem ceny?

Bezprecedentní situaci pocítili všichni výrobci čokolád. Kakao je totiž primární surovinou při výrobě veškerých čokoládových cukrovinek. Za prudkým nárůstem jeho ceny je podle odborníků řada dlouhodobých změn, které jsou spojeny s globálním oteplováním, suchem, poklesem úrody a se zintenzivňujícími snahami zabránit deforestaci.

Lze očekávat, že ceny kakaa na komoditních trzích najdou svůj vrchol a poté začnou klesat.

„Nicméně zatím nic neukazuje na to, že by se po tomto nárůstu vrátily na původní úroveň. Dá se očekávat, že se stabilizují v nové hladině, která bude dokazovat, že kakao je cennou surovinou a jeho dostupnost má své limity. Pokud se tato očekávání naplní a nedojde k poklesu cen na komoditních trzích, nevyhneme se reakci na dění na burze v podobě zvýšení cen. Nicméně to se budeme snažit maximálně tlumit hledáním větší efektivity v rámci výroby,“ uzavřela mluvčí společnosti Nestlé pro Česko a Slovensko.