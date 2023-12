Další rok pak vyrobil salaš. Další postavy přibývaly po letech nahodile. „Jedna postava mi trvá vyrobit zhruba hodinu a půl. Není to nic složitého. Je to jen kůl s drátem v oblasti rukou a pak už se jen připevňuje drátkem seno. Každý si může postavu vyrobit sám doma,“ prozrazuje Firýt, který naučil své řemeslo i paní učitelku z Vižiny Janu Fialovou nebo hasiče z Křešína.

Inspiraci hledal na internetu. „Našel jsem postavy, ale neviděl jsem dovnitř. Takže jsem musel vyzkoušet několik způsobů, než držely. Na druhý pokus se to povedlo. Vyráběl jsem je v létě,“ popisuje devětačtyřicetiletý umělec.

„Jana Fialová za mnou přijela před čtyřmi lety, zda bych ji to nenaučil. Má svůj styl, takže její betlém vypadá úplně jinak. Ve Vižině vyrábí každý rok jednu postavu. Hasiči z Křešína chtěli, abych jim poslal fotku, jak vypadá základ postavy, a také si je vyrábí podle svého,“ vysvětlil Jiří Firýt.

Nejnáročnější práce? Na vebloudovi

Nejvíce práce měl s velbloudem, protože je největší a byl k němu horší přístup. S klubíčkem drátku ho neustále podlézal. K výrobě používá seno, které si sám suší. Musí to ale být jen první posečená tráva, která je nejkvalitnější „První postavu jsem zkoušel ze slámy, což vůbec nešlo vyrobit. Neznám nikoho, kdo by měl slámu, aby nebyla od kombajnu rozbitá,“ svěřil se.

Největší betlém v České republice čítá 53 postav

Možná by někoho napadlo, že šití kostýmů musí být ještě náročnější než samotná stavba. Opak je pravdou. Jedná se o staré závěsy do oken a přehozy na gauče, které panu Firýtovi nosí obyvatelé Čenkova, připevněné špendlíky. Když se mu látky nehodí, tak ji odnese do kontejneru na textil.

„Dávám přednost jednobarevným, aby nebyl průvod příliš křiklavý. Poprvé jsem postavy zdobil látkami až v době adventu a používal malé špendlíky, což nebyl dobrý nápad. Teď používám velké a se zdobením začínám mnohem dřív. S oblékáním postav mi pomáhají rodiče,“ přiznal Firýt, který si vyhrál i s různými detaily.

Králové mají dary, muzikanti různé hudební nástroje. Betlém začne Jiří Firýt uklízet v neděli 7. ledna. Postavy musí nechat vyschnout a pak je uloží do stodoly, velblouda a slona k sousedům a ovce odveze na chalupu.

V roce 2012 byl jeho betlém zapsán do knihy rekordů v Pelhřimově jako největší betlém v ČR a to byl třetinový oproti dnešku. Posledních pět let už ale Jiří Firýt žádné další postavy nevyrábí, protože už jich je podle něho hodně.