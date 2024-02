Centrální molo, které letos vznikne na jezeru Most, bude dlouhé 26 a široké přes 24 metrů. Vybuduje ho město, jež chce zlepšit a zatraktivnit vstup do největší rekreační vody v regionu.

Jezero Most dostane centrální molo. Návrh je na světě | Video: Deník/Martin Vokurka

Současná menší mola podle radnice během letní sezóny nestačí, protože řada lidí na nich leží na dekách či sedí na ručnících a omezuje tak plavcům vstup do vody po žebřících nebo schůdcích.

Nové velké molo má nabídnout víc prostoru pro vstup a skoky do vody, pro odpočinek a přidat další funkci – zázemí pro vodní sporty.

Návrh centrálního mola pro jezero Most od Ateliéru UniparkZdroj: Město Most

Podle ideového záměru se molo bude skládat ze šesti propojených kruhů, z nichž největší bude mít průměr 13 metrů. Na něm bude zastřešená půjčovna paddleboardů a případně dalších potřeb pro vodní sporty. Návrh počítá i s barovým posezením a s ležením na dekách. Na ostatních kruzích budou plochy pro relaxaci a na větších i lavičky. Uprostřed prstence se počítá s plovoucí fontánou. Na jedno z mol se umístí malý fotopoint s olympijskými kruhy a patnáct metrů za nimi bude na vodě samostatný velký fotopoint s nápisem MOST. Na centrální molo povedou ze břehu dva vstupy.

Patřil i Emě Destinnové. Malebný jihočeský zámek hledá nového majitele

Autorem návrhu nového mola je brněnský Ateliér Unipark, který dělal i 3D bludiště v parku Šibeník v Mostě. V rozpočtu města je na molo rezervováno 10 milionů korun. Celé zařízení má být hotové do Olympijského festivalu u jezera Most, který potrvá od 26. července do 11. srpna.

Úprava čeká i kaskády

Letos se mají upravit i kaskády u hřiště s majákem. Radnice na to vyhlásí veřejnou zakázku. „Účelem stavby je zpřístupnění dětského hřiště z horní obslužné komunikace v areálu jezera Most a vybudování prostor pro sezení a relaxaci v těsné blízkosti dětského hřiště,“ informovala mluvčí radnice Klára Vydrová. Stavba bude řešit také odvedení spodních vod z prostoru nad hřištěm a výsadbu nové zeleně.