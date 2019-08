Jedná se asi o čtyři tisíce metrů čtverečních. Záměr nechat tuto plochu v centru města na náměstí Republiky zastavět a následně ji odprodat, schválili nedávno v tichosti radní města. Byť tato lokalita patří dlouhá léta k nejdiskutovanějším tématům ve městě. „Tohle jsme mediálně nezvládli a zbytečné mlčení má za následek spekulace a dezinformace,“ uznal Hasoň.

Město si v této lokalitě představuje budovy s byty a obchody a podzemním parkovacím stáním. S výstavbou se tam podle regulačního plánu počítalo už v minulosti. Podobu zástavby navrhne developer. Musí se řídit regulačním plánem a chystanou územní studií.

Výstavba v centru

• Město nabídlo u vybudované klidové zóny na náměstí Republiky volnou plochu asi čtyři tisíce metrů čtverečních.

• Uvažuje o výstavbě bytů a obchodů.

• Zájem mají tři developeři.

• Jednou z podmínek radnice je, aby záměr stavby nesnížil parkovací kapacity v této části města. Požaduje také, aby nové budovy byly napojeny na soustavu kotelen, které provozuje město.

Přestože radnice nyní zveřejnila k chystanému záměru více informací, řada místních s případnou zástavbou náměstí nesouhlasí. „Jen víc aut a bytů v samém centru města. Duklu nikdo přestavět nechtěl, pozemek s nesmyslně nechaným sklepem taky ne, tak alespoň někomu přihrajeme volný pozemek vedle,“ uvedl na webu Deníku jeden z diskutujících Tomáš Marný.



Kroky současného vedení Blanska kritizují i někteří opoziční zastupitelé. „Zase se uvažuje o tom, že se část města předá do soukromých rukou. Nelíbí se mi to. Bytů se v různých částech města staví už dost. Po zástavbě centra by navíc došlo k zhoršení dopravy,“ řekl blanenský zastupitel za KSČM Emil Pernica.



Na nabídku města zatím reagovali tři developeři. Jejich návrhy nejdříve prodiskutuje rada města a o finální podobě budou v budoucnu rozhodovat zastupitelé. „Zveřejnění záměru město k ničemu nezavazuje a k žádnému prodeji ani stavbě vůbec dojít nemusí. Záměr není ani veřejný příslib, ani vyhlášení veřejné soutěže nebo veřejná nabídka,“ dodal Hasoň.



Před pět lety neměli investoři o zchátralý hotel Dukla v centru Blanska a okolní pozemky zájem. Město je nabízelo opakovaně, ale se stejným výsledkem. Marně. Město za hotel v dražbě zaplatilo přes třicet milionů korun. Dalších sedm stála následná demolice, o které však místní rozhodli v referendu. Kolem deseti milionů pak úprava volné plochy.