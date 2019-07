„Tlačilo by to do zad a taky studilo,“ řekl Deníku. „Touto částí města se určitě nemůžeme chlubit a přitom by měla být reprezentativní,“ povzdychl si na mosteckém „Václaváku“, který je zanedbaným srdcem města. Jiří by pěší zónu podél hlavní silnice a tramvajové trati pro lidi zvelebil a celé veřejné prostranství až k Prioru rozšířil, nechal osázet zelení, komfortními lavičkami a fontánkami.

Teď je hlavně u nejdelší stěny Centralu prázdno, protože kdo nečeká na autobus, spěchá z nepřívětivého betonového prostranství pryč. Není tam žádný vystrčený obchůdek ani alej stromů oddělující chodník od aut, zkrátka nic, co by chodce přimělo zastavit. V rušném dopravním kotli lidé navíc trpí letním žárem, který sálá ze všech stran. „Je to neštěstí,“ svěřila se 53letá Jana čekající s nákupem na autobus.

Hledá se stín

Pár větviček sakury v květináči ji před sluncem neochránilo, ale bylo to o něco příjemnější než sedět v rozpáleném proskleném přístřešku MHD. „Takové zastávky jsou k ničemu. Rozhodně by to chtělo víc krytých laviček, protože když je tu hic, tak potřebujeme stín, a když prší, tak se zase potřebujeme někam schovat,“ řekla Mostečanka. Uvítala by také stromořadí nebo kavárničku, aby se lidé mohli zastavit a dát si kávu, zákusek či zmrzlinu. Přidala by i vodní prvek pro osvěžení vzduchu nebo pítko.

Náměstek mosteckého primátora Marek Hrvol ujistil, že město připravuje rozsáhlou stavební úpravu třídy Budovatelů od Rozkvětu až k Prioru. „Měla by plynule navazovat na rekonstrukci budovy kulturního domu Repre,“ nastínil. Zastupitelstvo se ke zvelebení horní části třídy Budovatelů zavázalo minulý týden, kdy schválilo střednědobý výhled městského rozpočtu na roky 2020 až 2022. Na „Budovatelku“ politici vyhradili 74 milionů korun, z toho na projekční přípravu 4 miliony.

V příštím roce bude architektonická soutěž a nová třída se má otevřít v roce 2022, kdy by se mělo dokončit také Repre. Na jeho kompletní přestavbu, se kterou se zřejmě začne už za rok, si radnice rezervuje 550 milionů korun oproti původním 350 milionům. Město letos v dubnu získalo od stavebního úřadu územní rozhodnutí a čeká na dokončení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, které bude řešit i úpravy interiéru. Předsedové zastupitelských klubů se nedávno dohodli s vedením města, že po letních prázdninách bude prezentace celého záměru pro politiky.

Posílení fondu rezerv

Most si na Repre šetří, aby si mohl stavbu dovolit a dělat u toho i jiné investice. Loni radnice hospodařila s přebytkem ve výši 85 milionů korun a po posílení fondu rezerv bude mít na rekonstrukci kulturního domu už přes 350 milionů.

Z dalších větších investic Most chystá obnovu Parku Střed u sportovní haly, kde počítá do roku 2022 s náklady 48 milionů, o něž se podělí s nadací. Čeká se také na rekonstrukci mostu u nemocnice za 63 milionů korun a na tři nové bezbariérové tramvaje za 104 milionů, které s pomocí evropské dotace zajišťuje městský dopravní podnik. Tramvaje by se měly na trati objevit nejpozději do léta 2020, kdy se má spustit nový odbavovací systém plně integrovaný s krajskou dopravou.