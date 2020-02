O změně plánu informovala prostřednictvím agentury ČTK radní pro oblast zdravotnictví Milena Johnová (Praha sobě). „Určitě tam vznikne nějaká administrativní budova a na radě jsme domluvení, že prioritou bude tam umístit právě záchrannou službu,“ řekla radní Johnová. Avšak další detaily neuvedla a vedení metropole o této variantě ještě nerozhodlo.

Ví se pouze, že zmíněný pozemek patří městu a že o možnosti vybudovat zde sídlo záchranářů a zdravotníků se mluvilo už dříve. V roce 2017 dokonce koalice pod vedením hnutí ANO mluvilo a Poliklinice Prosek jako o plánu B, když se nepodaří vyřešit spory s firmou Metrostav kolem dostavby centra na Palmovce.

Tehdy se však záměr magistrátu nelíbil městské části, která areál spravuje. Praha 9 nyní pouze zveřejnila videoreportáž o plánované modernizaci Polikliniky Prosek. Radní Jiří Janák (ODS/Svobodní) hovoří o tom, že na pozemcích kolem polikliniky – určených výhradně pro zdravotnické a sociální učely – by mohl vzniknout například dům s pečovatelskou službou. O sídle pražské záchranky (či o administrativní budově) nepadlo ani slovo.

Záchranka se o sídlo dělí s městskou policií

Kromě zmíněných dvou míst magistrát už dříve uvažoval o vybudování zázemí pro zdravotnickou záchrannou službu v areálu Nemocnice Na Bulovce, vinohradské nemocnice či v Praze 13. Ze všech plánů nakonec sešlo, a tak záchranka sídlí spolu s městskou policií stále v objektu v Korunní ulici.

Vedení příspěvkové organizace magistrátu si dlouhodobě stěžuje na nedostatečnost prostor. V novém sídle by měla být administrativa, dispečink či vzdělávací a výcvikové středisko. V minulosti město zvažovalo také umístit sídlo záchranky v Troji, proti se však postavila tamní radnice.

Pražská záchranná služba disponuje více než dvaceti výjezdovými základnami a postupně buduje další tak, aby byla doba čekání na sanitku co možná nejkratší. Roční rozpočet organizace je zhruba půl miliardy korun. Loni záchranáři řešili 128 238 případů, což je o 759 případů méně než v roce 2018. Dispečeři záchranné služby přijali loni 209 000 volání na tísňové linky.

Na radnici Prahy 8 mezitím stále na jednacím stole leží obří problém, který však mají denně na očích také obyvatelé Karlína, Libně a okolí, když se dívají na betonové základy stavby. Loni se proto rozhodl starosta Ondřej Gros (ODS) iniciovat prodej rozestavěné Nové Palmovky.

Opoziční Piráti však tvrdí, že nemovitost by radnice zbytečně prodávala pod cenou a že by navíc musela vrátit magistrátu poskytnutou dotaci v řádu několika stovek milionů korun. „Do řešení situace kolem Nové Palmovky navrhujeme zapojit i soukromé investory. Nová Palmovka by ale měla zůstat v rukou Prahy 8,“ řekl předseda pirátských zastupitelů Michal Novák, podle něhož by k získání finančních prostředků na dostavbu mohly sloužit také fondy z Evropské unie.