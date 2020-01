Letiště Praha pokračuje v přípravách na stavbu paralelní dráhy, kterou chce mít hotovou do roku 2028. Díky ní by pak mělo z Ruzyně vzlétnout či přilétnout každou hodinu 72 letadel.

Praha 1 ovšem tvrdí, že se tím kapacita letiště zvýší ze 17 na 30 milionů cestujících ročně, přičemž turisté tvoří zhruba 70 procent cestujících v letadlech.

Ještě minulé vedení Prahy 1 se v závěru minulého roku shodlo, že centrum města už je nyní turisty přetížené a přijalo usnesení, ve kterém požaduje po hlavním městě, aby do stabilizace stávajícího neudržitelného stavu odmítalo veškeré záměry vedoucí k dalšímu nárůstu turismu.

Hejma: Alkoturisty nechceme

Starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN), který se minulý týden ujal vlády v Praze 1, sdílí stejné obavy jako jeho předchůdce Pavel Čižinský (Praha 1 sobě).

„Jde o to, jak by ranvej fungovala. Mohlo by to zvýšit příliv turistů, o které my nestojíme. Stojíme o turisty jiného charakteru, než doteď máme. Nechceme ty, kteří přilétají nízkonákladovými lety na dva dny do Prahy se opít. Alkoturismus je pro nás zlo a musíme se ho zbavit,“ řekl Pražskému deníku Hejma. Nevadí mu však například klientela z Jižní Koreje, která zde utratí slušné peníze a večery tráví v poklidu na hotelích.

Podle ředitele organizace Prague City Tourism Petra Slepičky jsou údaje o nárůstu turistů interpretovány nesprávně. „V reálu přiletí jen polovina lidí. Letiště udává, kolik odbaví na příletu i odletu. Jen malé procento těch, kteří přiletí, se už nevrátí zpět letadlem,“ vysvětluje Slepička.

71 procent cestujících je v Praze poprvé

Letiště také není jedinou branou do české metropole. „Pokud se dá do Prahy dostat za dvacet euro Flixbusem z Berlína, je úplně jedno, jestli máme malé či velké letiště. Pokud budou na instagramu krásné fotky a cestování bude dostupné, lidé cestovat budou,“ dodává Slepička. Podle něj se česká metropole pouze veze na vlně popularity jiných evropských měst. „71 procent návštěvníků je zde poprvé a pravděpodobně i naposled. Chceme tady spíše klientelu, která by se vracela. Ta více utrácí a drží se tady déle. Nemíří už také na exponovaná místa,“ dodává.

Cestovní kanceláře: Chybí koncepce

Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže rovněž není důvod k obavám. „Praha má nějakou kapacitu, která je velmi dobře využitá a nemůže se rychle zvednout,“ vysvětluje Papež. Podle něj budou nově příchozí hledat útočiště v okolních čtvrtích, zejména v Praze 6 a 7.

„Úředníci Prahy 1 by si spíš měli ohlídat, aby lidé, kteří mají levně pronajaté městské byty, nepodnikali v Airbnb, než aby lidi strašili nárůstem turistů v centrální Praze. Pokud si to Praha 1 ohlídá, tak se může stát, že uvnitř centrální Prahy počet turistů klesne,“ dodává. „Je to spíše o tom, aby se lidé zodpovědní za turismus zaobírali tím, jak turisty rozptýlit a přesvědčit je o tom, že jsou i jiná zajímavá místa. To vyžaduje koncepci, která chybí,“ dodává Papež.