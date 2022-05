„Jsem naprosto přesvědčený, že k modernizaci musí dojít. Operační sály nebo nukleární medicínu máme v čemsi, co bylo postaveno jako domek pro úředníka Liebiegovy továrny. Děláme řadu improvizací, například ORL nebo stomatochirurgie je v oddělení následné péče a v pacientských pokojích jsou sály těchto oborů, a to tam jsou i pokoje intenzivní péče,“ přibližuje aktuální stav nemocnice generální ředitel Richard Lukáš.

Podle něj se za posledních 40 let de facto nic nestalo, poslední byl otevřen pavilon interních oborů v roce 1978. Poté se udělal koridor mezi internou a chirurgií, a kromě jídelny a heliportu se nic jiného nevybudovalo. „Počítám s tím, že akreditační požadavky budou čím dál víc náročnější. Nejenom z hlediska přístrojového vybavení, ale i z hlediska stavební infrastruktury. A to v celém zdravotnictví,“ upozornil Lukáš na další souvislost a důvod, proč je CUM skutečně nutné.

Projekt na jeho výstavbu se připravuje už téměř deset let. Nyní se zadrhl na výběrovém řízení na dodavatele stavby, které muselo být zrušeno pro překročení maximální výše ceny stanovené podmínkami konkurzu. Projekt směřující k výstavbě bude ale pokračovat.

„Představenstvo nemocnice se seznámilo s výsledkem výběrového řízení. Všichni jsme si vědomi nastalé situace i toho, že ceny komodit z různých důvodů rostou. Přesto jdeme do toho,“ uvedl ředitel. Vedení nemocnice i projektu chce, aby bylo vypsáno nové výběrové řízení na zhotovitele stavby s částkami, které budou respektovat stávající situaci na stavebním trhu. „Požádáme všechny akcionáře o spolupráci při dalším realizování projektu. Zejména při zajišťování potřebných peněz,“ zdůraznil Lukáš.

Původní výběrové řízení, které bylo vypsáno v říjnu 2021, počítalo s maximální výší ceny 2,2 miliardy korun. Přihlásili se čtyři uchazeči, kdy nejnižší nabídka byla ve výši 2,9 miliardy korun a nejvyšší 3,2 miliardy korun. „Řídící a realizační tým nyní přepočítá cenu podle aktuální situace a do poloviny května bude známá. Poté musí vše projednat zastupitelstva všech čtyř akcionářů, aby se maximální cena zvýšila,“ doplnil Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, který je hlavním akcionářem KNL. Dalšími menšími akcionáři jsou města Liberec, Turnov a Frýdlant.

Všechna tři města slovy primátora a starostů jsou rozhodně pro pokračování projektu, i když otázku dalšího uvolnění peněz z jejich rozpočtů zatím moc nekomentují. Poslední slovo budou mít zastupitelstva. „Mrzí nás, jaká nastala v případě CUM situace. Ale modernizaci nemocnice chceme a potřebujeme,“ uvedl primátor Liberce Jaroslav Zámečník. Poukázal na to, že ze stejného důvodu i Liberec pozastavuje projekt modernizace budovy Uranu a stejný osud zřejmě potká i projekt na opravu bazénu. „Jsem připraven předložit zastupitelstvu návrh na zvýšení podílu na financování stavby centra. Nyní je náš podíl 84 milionů korun,“ dodal Zámečník.

Moderní centrum pro celý region

Všemi deseti je pro pokračování projektu CUM také Frýdlant, starosta Jiří Stodůlka poukazuje zejména na potřebnost moderního medicínského centra pro celý region, tak aby zde zůstala péče srovnatelná s místy, kde působí fakultní nemocnice. „Obecně se na zdravotnictví posledních dvacet let kašlalo a covid ho ukázal v negližé. Modernizace zdravotnictví je potřebná, a to nejen v dokončení této velké stavby, ale je třeba i zrealizovat přestavbu v nemocnici Frýdlant nebo postavit pavilon v Turnově,“ zdůraznil Stodůlka.

Obdobně reaguje i starosta Turnova Tomáš Hocke. „Jsme připraveni pokračování projektu Centra urgentní medicíny podpořit, protože jsme si vědomi toho, že je jeho výstavba důležitá pro celý region. Otázku dalšího financování budeme řešit ve spolupráci s dalšími akcionáři i s ohledem na nutné investice v turnovské a frýdlantské nemocnici,“ okomentoval Hocke.

Hledat se budou i další zdroje financování. Zdroje jsou obecně dva. Pokud se nemocnici bude dařit stejně jako v posledních letech, tak bude část zdrojů z nemocnice. Další finance by mohly přijít od akcionářů. „Další diskutované varianty, jako že počkáme rok, co se stane, nejsou. Nejspíš i nadále porostou ceny energií i stavebních materiálů, tudíž může cena ještě víc vyrůst. Nepřichází v úvahu ani zastavení projektu,“ podotýká hejtman a připomíná, že by to znamenalo nejenom odepsání sta milionů korun, které již příprava stála, ale také zničení důvěry zaměstnanců nemocnice, kteří věří tomu, že se konečně dočkají podmínek pro zdravotníky i pacienty odpovídajících 21. století. V úvahu nepřichází ani přeprojektování centra a vytvoření menší varianty, neboť každé zmenšení objektu by znamenalo zhoršení podmínek.

Projekt tedy bude pokračovat, a to ve stejném rozsahu. „I když je to dramaticky dražší, než když jsme začínali, furt jde o stejný projekt, nepřibyla tam ani čárka. Mění se jen situace kolem,“ podotýká ředitel nemocnice.

Pokud se akcionáři dohodnou, nové výběrové řízení na dodavatele stavby by se mohlo vypsat v první polovině července. Poté poběží zadávací lhůta a možná v září by přišel na řadu výběr zhotovitele. Pokud vše půjde hladce, stavět by se začalo s novou stavební sezonou, tedy na jaře 2023. Dotací, z nichž by šlo centrum stavět příliš není. Kraj se proto opět pokusí apelovat na ministra zdravotnictví, zda by se na modernizaci liberecké nemocnice nenašly nějaké peníze.