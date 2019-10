Brněnské Turistické informační centrum opět představuje Brno provokativní cestou. Podle jeho zástupců podobná forma láká návštěvníky, mnohým Brňanům se ale taková prezentace nelíbí.

Nová rubrika Fenomén Brno na webu Go to Brno nabízí autorské texty, z nichž mnohé jsou provokativní, ale například i netradiční fotografie Brna. | Foto: Radim Dibdiak

Představujeme Brno autenticky, láká to do města naši cílovou skupinu. Takhle by propagace města neměla vypadat, je to smutné a pobuřující. Představy zástupců brněnského Turistického informačního centra a mnohých Brňanů o lákání turistů se rozcházejí. Projevilo se to nedávno, kdy centrum představilo novou rubriku Fenomén Brno na oficiálním webu Go to Brno, kde autoři představují i kontroverzní pohledy na město.