Nejdražší voda na Znojemsku? Moravský Krumlov si chce její cenu určovat sám

Do vodárenského svazku jsme se bez schváleného usnesení dostali v divokých devadesátých letech a nyní vše chceme dát do pořádku. Chceme třebíčský vodárenský svazek opustit. Takový vzkaz vysílají směrem ke svazku i všem odběratelům vody představitelé Moravského Krumlova na Znojemsku. Svazek se brání a tvrdí, že kvůli čerpání dotací není odchod města až do roku 2025 možný.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Představitelé moravskokrumlovské radnice řeší vystoupení dlouhodobě. „Za členy svazku se nepovažujeme, svazek naopak ano. Podávali jsme proto nějaké podněty ke krajskému úřadu, věc řešilo i ministerstvo vnitra, u kterého jsme bohužel s odvolání neuspěli. Nyní vše řeší správní soud. Má zjistit, zda-li jsme se skutečně členy svazku stali nebo ne,“ uvedl starosta Tomáš Třetina. Největší investice Znojma: ze šatovské dlažby a s půdorysem Loupežnické věže Přečíst článek › Jak dodal, ve svazku se město ocitlo v devadesátých letech minulého století. „Jenže tehdy vstup nebyl standardní. Neexistuje žádné usnesení, které by jasně řeklo, že jsme se stali dobrovolným členem svazku. Se svazkem se proto chceme přátelsky rozejít a vodu si chceme spravovat sami. Cílem je zajistit stálé ceny vodného a stočného pro naše odběratele,“ dodal starosta. Vodárenská společnost operuje verdiktem ministerstva vnitra z prosince loňského roku. „Svým rozhodnutím potvrdilo, že členství města vzniklo v roce 1993 a stále trvá. Město proto vyzýváme k uhrazení dlužného členského příspěvku a upozorňujeme, že kvůli povinnostem vyplývajícím z čerpání dotací nesní svazek až do roku 2025 převést infrastrutkurní majetek v Moravském Krumlově na jinou osobu,“ dělil v dokumentu, které má redakce Deníku k dispozici předseda představenstva svazku Pavel Janata. Jistota stálé ceny Obyvatelé Moravského Krumlova by jistotu stálé ceny vody uvítali. „To rozhodně. Pokud vím, tak máme nejdražší cenu vody na Znojemsku. Ano, lidé ve Znojmě za vodu tolik neplatí. V mé práci řeším přepisy vody i elektřiny a moc dobře vím, jaká je cena v okolí. Takže pokud by Moravský Krumlov vodu spravoval sám a zajistil stabilní ceny bez dalšího navyšování, byl bych rád jistě nejen já, ale asi všichni obyvatelé města,“ konstatoval realitní makléř Kamil Dřevojan. Lidé v Moravském Krumlově dnes za vodu platí téměř čtyřiapadesát korun včetně daně. I se stočným pak téměř 95 korun. Cestující museli předčasně vystoupit. Vlak najel do spadlého stromu přes koleje Přečíst článek ›

Autor: Dalibor Krutiš